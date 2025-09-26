La histórica clasificación de Universidad de Chile a las semifinales de la Copa Sudamericana no estuvo exenta de polémicas. Esto porque tras el triunfo por 2-1 sobre Alianza Lima, el entrenador del equipo peruano hizo una grave acusación, donde apuntó a un funcionario de los azules.

“Un señor de barba, un flaco alto, dijo ‘váyanse para casita’. Es un desubicado, porque nosotros no andamos diciendo que mostraron el culo en Argentina. No sé quién es ese señor. Si es un directivo, tiene que apaciguar. No tiene que incentivar a la violencia. Entre jugadores y cuerpos técnicos no hubo ningún problema”, denunció Nestor ‘Pipo’ Gorosito tras la eliminación de su equipo.

😮 El origen de los incidentes en el U de Chile vs Alianza Lima

En las últimas horas se han conocido más antecedentes de lo ocurrido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso y de los incidentes que desataron la furia del entrenador de Alianza Lima.

Según reveló Radio ADN, todo se originó producto de una agresión que habría sufrido Jorge Cheyre, médico chileno y miembro de la Comisión Médica de la Conmebol, quien estuvo a cargo de realizar el control de doping luego del partido.

El citado medio detalló que Cheyre fue agredido verbalmente y que también hubo algunos empujones. El entrevero se produjo en la previa de las conferencias de prensas de los entrenadores y en medio de un ambiente candente debido a la frustración de los jugadores incaicos por la eliminación.

🤔 ¿Cuándo jugarán U de Chile vs Lanús?

Universidad de Chile volverá a ver acción en la Copa Sudamericana el miércoles 22 de octubre, cuando reciba a Lanús por la semifinal de ida. La revancha, en tanto, está prevista para una semana después en Argentina.

🔗 Sigue todas las novedades de la U de Chile en Al Aire Libre.