La llave entre la U de Chile vs Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana suma un capítulo inesperado fuera de la cancha. A la tensión deportiva se agrega ahora una denuncia que podría costarle caro a los azules en el escritorio de la Conmebol.

El empate 0-0 en Lima ya había estado marcado por las acusaciones de periodistas chilenos que denunciaron hostigamiento y amenazas en el estadio Alejandro Villanueva. Sin embargo, la situación escaló cuando desde el club peruano acusaron que supuestos hinchas de la U lograron ingresar al recinto con credenciales de prensa, lo que abrió la puerta a una investigación del ente rector del fútbol sudamericano.

🔎 ¿Qué ocurrió en el estadio de Alianza Lima?

Durante el duelo de ida, comunicadores nacionales denunciaron que la barra aliancista fue la encargada de revisar a la prensa chilena en la zona de acreditación. Otros periodistas relataron incluso que fueron amenazados en medio de la llave de cuartos que se jugó el pasado jueves en Matute. No obstante, el club que dirige Néstor “Pipo” Gorosito acusó a los laicos de infiltrar barristas al estadio con credenciales de prensa.

😡 La denuncia de Alianza Lima a la Conmebol contra U de Chile

El club íntimo envió un oficio formal a la Conmebol acusando que no se trataba de periodistas chilenos, sino de barristas infiltrados de Universidad de Chile que habrían ingresado al estadio Alejandro Villanueva con credenciales de prensa.

“Resulta fundamental que en esta oportunidad Conmebol realice una revisión exhaustiva del personal de prensa acreditado… pudieron infiltrarse barristas, lo cual puede ser extremadamente peligroso”, advirtió la dirigencia aliancista en su comunicado, citado por el periodista Carlos Benavente.

Según el diario peruano Líbero, parte de la facción “Pintlokos”, perteneciente a la barra “Los de Abajo”, viajó a Lima pese a la prohibición de asistir al duelo de ida y uno de sus miembros se mostró en un video de TikTok portando una acreditación de prensa desde la tribuna. Alianza tomó nota de estas imágenes y envió su reclamo formal al ente rector del fútbol sudamericano.

En la carta, el club blanquiazul enfatizó:

“Dichas personas identificadas realizaron publicaciones provocativas en el Estadio Alejandro Villanueva (“Matute”), de nuestra propiedad, durante el partido con el club chileno. Esta acción podría haber sido contraproducente en un estadio lleno de hinchas locales, lo cual podría haber tenido consecuencias negativas para nuestra institución y haber expuesto al público en general al peligro”.

Alianza Lima también recordó incidentes previos protagonizados por la hinchada azul en torneos internacionales y exigió sanciones:

“Estamos siendo parte de externalidades negativas por actos injustificables y totalmente reprochables de parte de la hinchada del Club Universidad de Chile”.

⚡ ¿Qué castigo arriesga la U de Chile vs Alianza Lima?

El tema escaló aún más cuando un reconocido comunicador chileno reveló en su programa que Conmebol ya recibió la denuncia y que podría actuar de manera inmediata.

“Al ocurrir esto, habría roto el castigo de la Conmebol por el partido ante Independiente. Lo que hizo este tarado le puede salir caro. No le van a hacer perder los puntos, pero le van a hacer perder plata”, señaló Juan Cristóbal Guarello en La Hora de King Kong, citado por Bolavip.

El periodista agregó una advertencia directa: “Cuidado con eso, porque la Conmebol es muy rápida para castigar y sacar plata, y acá la U se la dio en bandeja”.

🏆 ¿Cuándo se juega la revancha U de Chile vs Alianza Lima?

La revancha se juega este jueves 25 de septiembre en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, desde las 21:30 horas de Chile. El ganador avanzará a semifinales de la Copa Sudamericana.

El partido será dirigido por el colombiano Carlos Betancur y marcará un nuevo capítulo de una llave que ya está cargada de tensión dentro y fuera de la cancha.

📣 Toda la cobertura del cruce entre la U de Chile vs Alianza Lima, con minuto a minuto, goles y la polémica por la denuncia en Conmebol, la encuentras en Al Aire Libre.