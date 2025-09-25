La U de Chile mostró una respuesta inmediata tras los caóticos incidentes ocurridos durante el hotelazo de sus barristas en La Serena. El club azul publicó en redes sociales imágenes que muestran la Avenida Francisco de Aguirre completamente limpia, tras las intensas labores de aseo realizadas durante la madrugada.

Los incidentes se desataron la noche del miércoles cuando aproximadamente 1.200 hinchas se congregaron en las afueras del Hotel Diego de Almagro para alentar al plantel. El uso descontrolado de pirotecnia derivó en un incendio que alcanzó los cinco metros de altura, obligando la intervención de cinco compañías de bomberos y Carabineros. Los enfrentamientos entre barristas y fuerzas policiales terminaron con cinco detenidos.

💰 La U de Chile respondió tras la molestia de la alcaldesa de La Serena

La alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, había sido categórica en sus declaraciones, amenazando con llevar al club a la justicia. “Voy a instar a que el club deportivo se haga cargo de todos los daños y perjuicios en el bien nacional de uso público. Nos van a tener que reponer cada lugar y cada espacio”, había advertido la edil.

Sin embargo, el club laico actuó con rapidez. A través de su cuenta oficial de Twitter, el club publicó: “Así amaneció la Avenida Francisco de Aguirre de La Serena esta mañana luego de las labores de limpieza que realizamos durante la madrugada. Como club estamos respondiendo a los daños ocurridos anoche”.

⚽ Estadio Francisco Sánchez Rumoroso: el escenario sin público

Esta noche, los azules enfrentan a Alianza Lima a las 21:30 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo. El duelo se jugará completamente a puertas cerradas como parte de la sanción que cumple el club.