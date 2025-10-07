El fútbol chileno vuelve a sacudirse con un escándalo institucional que golpea de lleno en la Tercera División A. Esta vez el protagonista es Naval de Talcahuano, un club con historia y arraigo popular en la Octava Región, que vive una de sus semanas más oscuras: renuncia del técnico, crisis dirigencial, sueldos impagos y jugadores que amenazan con no jugar las últimas fechas del torneo.

⚽ ¿Por qué renunció Alejandro Pérez al mando de Naval?

El lunes 6 de octubre, el entrenador Alejandro Pérez dejó oficialmente su cargo tras casi cuatro temporadas al mando del “Ancla”.

Según informó el periodista Sergio Godoy Acosta, la decisión se dio en medio de una grave crisis económica, marcada por dos meses de sueldos impagos tanto para el cuerpo técnico como para los futbolistas.

Pérez, que dirigió 111 partidos con un 57,1 % de rendimiento, acumulaba en esta temporada 23 encuentros y un 49,3 % de efectividad antes de presentar su renuncia. Su salida se definió en una asamblea realizada el lunes, donde la crisis dirigencial quedó expuesta: el presidente no asistió y varios miembros del directorio presentaron su renuncia.

Ante la ausencia de la cúpula, fue la secretaria del club quien lideró la reunión, ofreciendo un nuevo cuerpo técnico sin costo, opción que fue aprobada por los socios y que significó la salida definitiva de Pérez, quien había asumido en 2022.

💣 ¿Por qué los jugadores de Naval se negaron a entrenar?

La tensión escaló este martes, cuando —según reportó el citado profesional— los jugadores de Naval decidieron no entrenar bajo las órdenes del cuerpo técnico interino. El motivo principal es el no pago de los sueldos correspondientes a agosto y septiembre.

El plantel exige que la dirigencia regularice los pagos atrasados o, de lo contrario, evaluará abandonar el club a cinco fechas del cierre del campeonato. En las últimas jornadas, Naval deberá enfrentar a Malleco Unido, Lautaro de Buin y Deportes Colina como local, además de visitar a Municipal Puente Alto y Aguará.

🧭 ¿Quién será el nuevo entrenador de Naval de Talcahuano?

Tras la salida de Pérez, Enio Venturelli fue designado como técnico interino para conducir al equipo en el tramo final del torneo.

El nuevo cuerpo técnico llega sin costo para la institución, en medio de gestiones internas por parte de la directiva para buscar financiamiento y cumplir con los compromisos pendientes.

📉 ¿Cómo está Naval en la tabla de posiciones de Tercera A 2025?

El presente deportivo también preocupa. Naval se ubica en el octavo puesto con 34 puntos, tras tres derrotas consecutivas frente a Comunal Cabrero (2-1), Lota Schwager (2-0) y Constitución Unido (2-1).

El mal momento futbolístico, sumado a la crisis institucional, complica las aspiraciones de meterse en la liguilla de ascenso y deja al club sumido en un escenario incierto para lo que resta del año.

⚠️ ¿Qué pasa con la dirigencia de Naval y qué dicen desde el club?

Hasta ahora, el directorio de Naval de Talcahuano no ha emitido un comunicado oficial sobre la situación.

La asamblea del lunes terminó con renuncias masivas de dirigentes y con la secretaria del club asumiendo el liderazgo temporal ante la ausencia del presidente y otros miembros del directorio.

Según fuentes cercanas al plantel, no hay certezas sobre el futuro económico ni sobre la continuidad de varios jugadores, que podrían abandonar el club si no se resuelve el conflicto en los próximos días.