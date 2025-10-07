En U de Chile miran de reojo el 2026 a pesar de estar enfocados en la llave de semifinales de Copa Sudamericana, donde enfrentarán a Lanús, y terminar lo más alto posible en el Campeonato Nacional, por lo que junto con esas preocupaciones también está la planificación en el armado del plantel para el futuro.

Durante los últimos días se conoció que el elenco estudiantil ya logró asegurar la continuidad de algunos de sus pilares en el plantel, a la par de estar buscando nuevas opciones de refuerzos para enfrentar en buena forma la próxima temporada. En relación a ello, es que los azules vuelven a tener un objetivo en las filas de Huachipato que se suma al presunto interés por el arquero Rodrigo Odriozola y el centrodelantero Lionel Altamirano, además de un posible regreso de Felipe Mora.

Con su reciente paso a la gran final de la Copa Chile 2025, Huachipato ha acaparado las miradas sobre todo en su plantel, donde hay más de un jugador que está destacando a un gran rendimiento bajo las órdenes del DT Jaime García.

Y precisamente es en U de Chile donde tienen en la mira a más de un jugador del equipo acerero. Si han sonado tanto el golero Odriozola como Altamirano (el 9), en las últimas horas se conoció que desde el cuadro del Chuncho también anhelan el fichaje del extremo Maximiliano Gutiérrez.

Fue el medio Sabes Deportes, de la región del Biobío, donde apuntaron que: “Otro nombre que está en la carpeta de la U es el de Maximiliano Gutiérrez. El jugador de Huachipato interesa en el Centro Deportivo Azul para el próximo mercado de pases, aunque el futbolista manejaría opciones de ir a Argentina”.

Si es que la U va enserio por el fichaje de Maximiliano Gutiérrez para 2026, debiesen tener en cuenta que el jugador de 21 años tiene contrato vigente con Huachipato hasta fines de 2027, por lo que tendrían que negociar con el club siderúrgico.

Y de acuerdo al portal especializado Transfermarkt, el valor de mercado de Gutiérrez ronda el millón de dólares, aunque por la gran temporada que ha tenido, además de ganarse incluso nominaciones a la selección chilena, puede que Huachipato eleve el monto que pidan por su salida.

Estos son los números que ha dejado Maxi Gutiérrez con Huachipato esta temporada 2025:

Partidos jugados: 28

Goles: 7

Asistencias: 3

Partidos como titular: 17

Minutos jugados: 1.533′

