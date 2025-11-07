Emanuel Ponce sigue dando que hablar en Australia. Formado en Santiago Morning, el delantero chileno decidió partir a Oceanía para dar un salto importante en su carrera, y si bien no fue fácil, logró ganarse un lugar a punta de goles.

Sin ir más lejos, este 2025 consiguió el premio al Mejor Jugador Extranjero del Año por su gran temporada en el Kingborough Lions de la National Premier League australiana.

El Visa Player of the Year 2025 se entrega por votación, en la cual participan jugadores, entrenadores e hinchas, y Ponce se llevó la preferencia con un 45%. “Para mí es una enorme satisfacción, pero también una muestra de que nada es casualidad. Todo es resultado del esfuerzo, la disciplina y el entrenamiento diario”, dijo en conversación Al Aire Libre, quien también obtuvo este reconocimiento en el 2020.

👨‍🍳 Emanuel Ponce, entre el fútbol y la cocina

Sin embargo, Emanuel Ponce no solo destaca dentro de la cancha, sino que también en la cocina. Para postular a la residencia australiana, el atacante necesitaba estudiar una profesión y se inclinó por la gastronomía.

Este 2025, además de ser reconocido como el mejor jugador extranjero del año en su liga, Ponce recibió los premios a la Mejor Cafetería de Tasmania y Mejor Brunch del año.

“Mi rutina es bastante intensa. A las 5:30 tengo gimnasio con el preparador físico del club, a las 7:00 comienzo mi jornada laboral en la cocina y termino alrededor de las 15:30. Después voy a la casa, me ducho y me preparo para entrenar. Es un día largo, pero disfruto cada parte porque ambas pasiones me llenan completamente”, afirmó.

Emanuel Ponce trabajando como chef © Instagram @emanuelponce94

🇨🇱 Emanuel Ponce alista su regreso a Chile

Pese a su éxito en Australia, Emanuel Ponce tiene planificado regresar a nuestro país. La distancia con su hijo, familia y círculo cercano hizo que tomara la decisión y ya se encuentra en conversaciones para sellar su retorno.

“A finales de este mes estaré llegando a Chile y me tiene muy contento volver. Una vez allá, tengo reuniones programadas con dos clubes, así que veremos cuál es la mejor opción para continuar mi carrera en mi país. Estoy muy ilusionado por esta nueva etapa”, confesó.

“Mi objetivo sigue siendo el mismo de siempre: ser campeón con el equipo que me toque defender. Va a ser muy especial volver a jugar en Chile, donde están mi familia, mi hijo y mis amigos. Siento que es un nuevo comienzo, con la misma pasión de siempre”, concluyó.

🔗 Sigue las novedades de los chilenos en el exterior en Al Aire Libre.



