Hay debuts y hay debut soñado. Juan Carlos Gaete vivió este miércoles una noche que difícilmente olvidará: primer partido oficial con su nuevo club, ingreso desde la banca y gol decisivo en los minutos finales.

El ex jugador de Colo Colo y Cobresal fue el gran héroe del Club Sport Cartaginés en la Primera División de Costa Rica, anotando el tanto del triunfo ante Alajuelense y desatando una celebración que rápidamente comenzó a circular por redes sociales.

⚽ ¿Cómo fue el gol de Juan Carlos Gaete en su debut con Cartaginés?

Gaete ingresó al inicio del segundo tiempo, cuando el partido seguía 0-0 y el trámite era parejo. Con el paso de los minutos, el delantero chileno comenzó a ganar protagonismo en ataque.

Al minuto 88, tras un error de la defensa rival dentro del área, el atacante nacional capturó el balón y definió con precisión para marcar el 1-0 definitivo, dándole la victoria a su equipo. La celebración fue tan intensa como simbólica: se sacó la camiseta y se lanzó al suelo, consciente de que había tenido un estreno perfecto.

⏰ 89' Juan Carlos Gaete anota el 1-0 para Cartaginés en los últimos minutos del juego. pic.twitter.com/Jt3CqPtpn3 — FUTV (@FUTVCR) January 22, 2026

🌍 ¿En qué equipo juega Juan Carlos Gaete actualmente?

Juan Carlos Gaete es actualmente jugador del Club Sport Cartaginés, histórico club de la Primera División de Costa Rica.

El equipo viene de ser semifinalista del último torneo, donde cayó ante Saprissa por 4-2 en el global, y esta temporada clasificó a la Copa de Campeones de la Concacaf, donde enfrentará al Vancouver Whitecaps de la MLS.

En su palmarés, Cartaginés suma:

4 títulos de liga

5 Copas de Costa Rica

1 Concachampions (1994)

🔵 ¿Qué significa este gol para el presente de Gaete?

El tanto llega en un momento clave para el delantero chileno. En 2025, Gaete defendió a Cobresal, donde disputó 15 partidos, sin convertir goles y registrando solo una asistencia. Por eso, este estreno goleador en el extranjero no solo representa confianza, sino también una reivindicación futbolística, tras un año irregular en el fútbol chileno.

🧠 ¿Puede Gaete consolidarse como figura en Costa Rica?

El contexto es favorable: Cartaginés es un equipo protagonista, con presencia internacional y que necesita variantes ofensivas.

Si mantiene este nivel, Gaete podría transformarse rápidamente en una de las cartas ofensivas del torneo costarricense, algo que no logró consolidar en sus últimas etapas en Chile.

📰 En resumen

Juan Carlos Gaete debutó con gol en Costa Rica

Marcó al minuto 88 ante Alajuelense

Le dio el triunfo al Cartaginés por 1-0

Es su primer partido oficial en el extranjero

Viene de una temporada sin goles en Cobresal

Cartaginés jugará la Concachampions ante Vancouver

