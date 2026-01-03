Una estrella brasileña, con paso por la selección y por un equipo grande de Europa, llega a Santos a ser compañero del chileno Felipe Loyola, con el que buscará coronarse campeón de la Copa Sudamericana 2026 y también del Brasileirao.

Se trata de un jugador que ha marcado una época en la liga de ese país y que ahora quiere extender su leyenda junto a Neymar, con el que también compartirá equipo en Vila Belmiro. El Peixe está formando un equipazo.

⭐ La estrella que se une a Loyola y Neymar en Santos

Se trata de Gabigol: el delantero que es leyenda en Flamengo y tuvo un reciente paso por Cruzeiro fue oficializado como refuerzo del Santos FC, elenco en el que se formó y jugó de forma profesional entre 2013 y 2018.

“Un chico de Vila Belmiro, hincha del Santos y un jugador implacable. ¡Gabriel Barbosa ha vuelto al Santos FC! El delantero ha firmado un contrato de préstamo con el Cruzeiro hasta finales de año”, señaló la escuadra alvinegra en sus canales oficiales.

Después publicó imágenes del primer entrenamiento de Barbosa de regreso en el club.

📅 ¿Cuándo llega Felipe Loyola al Santos?

Se espera que en los próximos días se haga oficial la llegada de Felipe Loyola al Santos FC: hay un acuerdo ya entre las partes y pese a que Gustavo Quinteros buscaba retenerlo en Independiente, finalmente no pudo detener la operación.

Loyola es traspasado por cerca de 8 millones de dólares y ganará cerca de 1.000 millones de pesos mensuales. El contrato será por cuatro temporadas y el chileno llega como estrella, con la intención de que el club no vuelva a pelear por el descenso.

🧐 Neymar estará fuera en una primera etapa de la temporada en Santos

Neymar se operó una de sus rodillas, por lo que estará fuera largos meses en Santos (casi todo el primer semestre). La figura del Peixe busca recuperarse para jugar el Mundial 2026 y para estar en la etapa final del año con su equipo, donde espera que esté peleando los títulos de la Copa Sudamericana y el Brasileirao.

Habrá que esperar para saber cómo se complementan Loyola y Neymar. El brasileño ya ha sabido ser compañero de un chileno: Alexis Sánchez fue uno de sus socios en ataque en FC Barcelona entre 2012 y 2014.