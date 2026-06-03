Datos Clave Fuera del torneo: Tras ser suspendido por el Tribunal de Disciplina, el futbolista se perderá los próximos desafíos en el Campeonato Nacional ante Cobresal y el inicio de la segunda rueda frente a Deportes Limache. Poca continuidad: El volante charrúa apenas suma cinco partidos con la camiseta alba en toda la temporada (dos por Copa de la Liga y tres por Liga de Primera), acumulando un total de 142 minutos en cancha. Contrato expirado: El vínculo del mediocampista con la institución finaliza a fin de temporada y, al no estar en los planes del cuerpo técnico, su salida es inminente.

Luego de la caótica jornada que se vivió en el Claro Arena, el partido entre Colo Colo y Universidad Católica finalmente se terminó de jugar en las oficinas del Tribunal de Disciplina de la ANFP. Tras conocer los alegatos y revisar el lapidario informe del árbitro José Cabero, el ente jurisdiccional dictó sentencia para los jugadores involucrados en los incidentes, confirmando una sanción que no solo golpea la planificación de Fernando Ortiz, sino que adelanta drásticamente la salida de un resistido refuerzo extranjero que nunca logró afianzarse en Macul.

Salidas en Colo Colo: El castigo que sentenciaría el adiós de Javier Méndez

El caso de Javier Méndez tomó un tinte definitivo en el Estadio Monumental. El informe arbitral fue concluyente al señalar que participó activamente en la confrontación, por lo que el Tribunal resolvió castigarlo con dos fechas de suspensión en el Campeonato Nacional 2026 (al igual que a su compañero Joaquín Sosa).

La sanción tiene efectos inmediatos y llega en el peor momento posible. El volante termina contrato a fin de temporada y no ha logrado consolidarse en el equipo, por lo que, al perderse el duelo ante Cobresal y la reanudación del torneo ante Limache, existe una posibilidad real y concreta de que no vuelva a disputar un partido oficial con la camiseta de Colo Colo.

A esta compleja situación se suma un detalle completamente insólito y simbólico: cuando el mediocampista arribó a Chile procedente de Peñarol, lo hizo arrastrando una suspensión que le impidió estar disponible de inmediato, y ahora se despedirá del club exactamente por el mismo motivo.

¿Qué pasará con el cupo de extranjero en el Cacique?

Actualmente, el uruguayo corre muy desde atrás en la consideración del estratega argentino y sus opciones de ser titular este fin de semana ante Huachipato por la Copa de la Liga son prácticamente nulas. Su única y lejana esperanza para volver a sumar minutos sería esperar hasta el próximo 25 de junio, cuando el Cacique enfrente a O’Higgins por la Copa Chile, torneo donde la suspensión no aplica.

No obstante, en la gerencia deportiva ya trabajan en la conformación del plantel para el segundo semestre y la inminente partida de Méndez liberará un anhelado cupo de extranjero, pieza clave para que Colo Colo pueda ir a buscar jerarquía internacional en el próximo mercado de pases invernal.