Datos Clave Pérdida de terreno: El defensor central perdió protagonismo bajo el mando de Fernando Gago, quedando por detrás de Matías Zaldivia y Nicolás Ramírez en la consideración. Interés trasandino: Gustavo Álvarez, actual técnico de San Lorenzo, lo tiene en carpeta para reforzar su plantel de cara al segundo semestre tras haberlo dirigido dos temporadas en la U. Contrato vigente: Aunque se especulaba con una salida como jugador libre, el zaguero mantiene su vínculo con Universidad de Chile hasta diciembre de 2027.

Universidad de Chile se acerca al final del primer semestre y el mercado de fichajes de invierno ya comienza a mover las piezas en el Centro Deportivo Azul. El equipo dirigido por Fernando Gago busca incorporar nombres para dar un salto de calidad, pero la gerencia deportiva también debe estar atenta a las posibles salidas del plantel. En este escenario, uno de los jugadores que ha visto disminuidos sus minutos en la zaga despertó el interés concreto de un viejo conocido en el fútbol argentino.

Fichajes U de Chile: ¿Por qué San Lorenzo busca a Franco Calderón?

Franco Calderón ha sido relegado a un rol secundario desde la llegada de Fernando Gago, siendo superado en la titularidad por la dupla de Matías Zaldivia y Nicolás Ramírez. Pese a que fue titular en los últimos dos encuentros netamente por las bajas de sus compañeros de zaga, su nombre asoma como una de las primeras opciones para salir del club a mitad de temporada.

La opción de salida apunta hacia Argentina, específicamente a San Lorenzo de Almagro, elenco que actualmente es dirigido por Gustavo Álvarez. El entrenador lo tuvo bajo su mando durante dos temporadas en el cuadro laico y ahora lo tiene en la mira para rearmar su plantel.

La información fue revelada por el medio partidario argentino Frenesí Azulgrana. “Hay un central que viene hablando con el cuerpo técnico previo a las elecciones, clave en el paso de Álvarez por la U de Chile y que ya sabe que Gago lo declaró prescindible porque su ciclo en el club está cumplido”, afirmaron desde el citado medio sobre la situación de Calderón.

Hay un central que viene hablando con el cuerpo técnico previo a las elecciones ,clave en el paso de Álvarez por la U de Chile y que ya sabe que Gago lo declaró prescindible porque su ciclo en el club está cumplido . Ex Unión de Santa Fe .

Se llama Franco Calderón ,podría llegar… pic.twitter.com/gBJe6F20zv — Frenesí Azulgrana (@frenesiazulg) June 2, 2026

Mercado de pases U de Chile: El contrato que frena su salida libre

Desde la prensa argentina se alertó que el zaguero podría llegar a Boedo con el pase en su poder, pero la realidad contractual del jugador en el CDA dicta un escenario diferente que obliga a pasar por caja. Inicialmente se creía que su vínculo finalizaba a fines de 2026, lo que abría el apetito para una venta rápida a mitad de temporada.

Sin embargo, el medio Emisora Bullanguera reveló los detalles reales de su acuerdo. “Franco Calderón termina contrato en diciembre de 2027, por lo que todavía tiene un año y medio de vínculo con los azules”, detallaron.

Por lo tanto, si San Lorenzo desea llevarse al defensor, deberá sentarse a negociar obligatoriamente con la concesionaria. Si bien Azul Azul puede ponerlo a la venta por su pérdida de protagonismo, su salida no se dará por el término de su contrato. Mientras tanto, Álvarez ya solicitó a su directiva la llegada de un lateral izquierdo, mediocampistas, un enganche y un delantero, manteniendo a Calderón a la espera de que se liberen cupos por las salidas en su propio equipo.