Datos Clave Fin del ciclo: Gustavo Álvarez dirigió apenas 13 partidos en San Lorenzo (tres triunfos, ocho empates y dos derrotas) antes de dar un paso al costado en medio de la intertemporada. Denuncia grave: El estratega desmintió haber marginado a juveniles y acusó que su salida se detonó porque le exigieron cambiar a tres jugadores de la lista de prescindibles por “presiones externas”. En la mira de la ANFP: Tras quedar como agente libre, su nombre irrumpe con fuerza como candidato para asumir la selección chilena, opción que ya recibe el respaldo de históricos como César Vaccia.

La historia de Gustavo Álvarez al mando de San Lorenzo de Almagro terminó transformándose en un verdadero polvorín. Tras apenas tres meses en el cargo, el ex técnico campeón con Universidad de Chile decidió pegar el portazo y renunciar de manera indeclinable. Aunque la dirigencia del “Ciclón” intentó instalar la versión de que su salida se debía a un capricho por marginar a ciertos juveniles del plantel, el estratega no guardó silencio. A través de una contundente carta abierta, Álvarez destrozó la versión institucional, denunció la pérdida absoluta de autonomía y reveló las gravísimas presiones de terceros que lo obligaron a dar un paso al costado. Su inminente disponibilidad desata un sismo en el mercado, especialmente en Quilín, donde La Roja sigue buscando a su nuevo estratega.

“Presiones externas”: La verdad detrás de la renuncia de Álvarez

En el documento filtrado en las últimas horas, el estratega fue categórico al diagnosticar la crisis del club de Boedo, asegurando que se necesita “una profunda reestructuración, ya que para resultados distintos se necesitan procedimientos diferentes a los habituales”.

El punto de quiebre expuesto en la carta choca frontalmente con la versión del presidente Marcelo Culotta. Álvarez detalló que el jueves 18 de junio se aprobó por unanimidad una lista de 11 jugadores prescindibles (donde aclaró expresamente que “no había ningún juvenil”). Sin embargo, el zafarrancho se desató dos días después.

“El sábado 20 de junio por la noche se me comunica la necesidad de cambiar tres nombres en la lista de jugadores prescindibles por presiones externas, a lo que respondo en forma negativa y comunico que lo mejor es que deje el cargo”, denunció sin filtro el adiestrador.

Para graficar la ingobernabilidad del club, disparó con munición gruesa contra la mesa directiva: “Para tomar este tipo de decisiones se necesita convicción y autonomía, pero lamentablemente es imposible por compromisos del pasado que hoy en día siguen condicionando las decisiones del entrenador de turno”, cerrando su mensaje argumentando que prefería irse para evitar que la institución se viera perjudicada por “acciones legales de terceros”.

¿Se acerca a La Roja? La ANFP evalúa a su nuevo candidato libre

La abrupta liberación contractual de Gustavo Álvarez cae como anillo al dedo en las oficinas de la ANFP. Con el Mundial 2026 en pleno desarrollo y Nicolás Córdova asumiendo un rol interino, la gerencia de selecciones liderada por Felipe Correa busca presentar al nuevo cuerpo técnico definitivo apenas termine la cita planetaria.

La opción del argentino no es nueva (ya había seducido a Pablo Milad tras sus títulos con Huachipato y la U), pero la barrera económica de sacarlo de un grande de Argentina frenaba cualquier avance. Hoy, con el pase en su poder, es una de las cartas más accesibles y potentes que baraja la Federación de Fútbol de Chile para intentar el milagro de la clasificación rumbo a 2030.

La posibilidad ya genera consenso en el medio local. El ex DT nacional, César Vaccia, no dudó en respaldar su eventual llegada a Juan Pinto Durán: “Creo que Gustavo tiene un recorrido ya, tiene un prestigio. Un hombre serio, trabajador, que hizo buenas campañas en varios equipos. Sí, puede ser, digamos, uno de los candidatos ahí potentes como para tomar la selección nacional”, aseguró en diálogo con RedGol.

Pero el respaldo no se quedó solo en su currículum. El histórico estratega profundizó en el perfil táctico y psicológico que el ex técnico de la U le inyectaría a un camarín chileno que necesita urgentes certezas: “Cuando uno dice ‘hombre serio’, ‘sobrio’, se refiere a que seguramente es su forma de ser. Y eso mismo lo va a trasladar al trabajo y a la forma como juegue el equipo. Un poco ordenado, equilibrado en todas sus líneas. Entonces, eso es un poco lo que uno interpreta cuando uno dice que es un hombre serio”, sentenció Vaccia.

Con su conocimiento absoluto de nuestro medio, tras coronarse campeón tanto en el sur como en la capital, y con el camino legal despejado para no pagar millonarias cláusulas de rescisión, la pelota ahora está exclusivamente en la cancha de la ANFP.

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