El exdirigente Arturo Salah volvió a poner el foco en la raíz del problema del fútbol chileno. En medio del desarrollo del Mundial Sub 20 y de la incertidumbre que rodea a La Roja adulta, el exentrenador y expresidente de la ANFP fue claro: los problemas no pasan por los técnicos, sino por la falta de estructura y planificación a largo plazo.

En conversación con Radio ADN, Salah destacó además el avance de la Selección Sub 20 a octavos de final, aunque fue crítico con el nivel general del balompié nacional.

🤔 ¿Qué dijo Arturo Salah sobre el presente del fútbol chileno?

Partió con el avance de la Sub 20 de Nicolás Córdova. “Es positivo lo del fair play, porque cuando todo está tan parejo, que se premie la educación y el respeto es una buena señal”, expresó. “Sin embargo, pienso que no le va a alcanzar a Chile para las ambiciones que uno tiene siendo local. Hace tiempo estamos debilitados en todas las áreas del fútbol”, agregó.

El extimonel del fútbol chileno también respaldó el trabajo de Nicolás Córdova al mando de la Sub 20 y como interino de la adulta. “Córdova tiene idoneidad para estar en el cargo, ha trabajado con los jóvenes. Nuestros problemas no son de entrenador, sino de estructura general, política técnica y objetivos a largo plazo”, remarcó Salah.

⚽ Manuel Pellegrini, el nombre que Salah quiere para La Roja

Al igual que lo ha hecho en otras ocasiones, Salah insistió en que Manuel Pellegrini es el nombre ideal para liderar a la Selección Chilena. “Qué mejor entrenador para la Selección. No sé si hay alguien que pueda cuestionarlo. Ojalá se den las condiciones para que pueda venir y trabajar como él sabe”, señaló.

El ingeniero, hoy en el Real Betis, sigue siendo uno de los nombres que más ilusión genera entre los hinchas y referentes del fútbol nacional.

🏆 ¿Qué viene para Chile en el Mundial Sub 20?

La Sub 20 enfrentará un duro desafío en octavos de final, donde se medirá a México tras avanzar gracias al puntaje fair play. El equipo de Nicolás Córdova intentará dar otro paso en un torneo que ha servido también para evaluar el futuro del fútbol formativo chileno.

📲 Todas las noticias de la Selección Chilena están en Al Aire Libre.