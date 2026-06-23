Datos Clave La postura de Suazo: Aseguró que insistiría con Alexis Sánchez en la selección chilena. Fuera del proceso: Alexis no es convocado desde la derrota ante Bolivia en junio de 2025. Quién es Alexis: El goleador histórico de La Roja tiene 37 años y juega en el Sevilla.

Humberto Suazo reabrió un debate que sigue latente en el fútbol chileno. El exgoleador y actual técnico de San Luis de Quillota pidió el regreso de Alexis Sánchez a la selección chilena, al asegurar que el tocopillano todavía tiene mucho que aportar pese a no ser considerado en el actual proceso.

En conversación con el podcast El Presi del Pueblo, Chupete fue directo: “Yo todavía insistiría con Alexis. Es un gran amigo, una gran persona, y siento que aún puede darle algo diferente a la selección”, señaló. Suazo profundizó en su idea: “Alexis todavía puede liderar una selección. Puede ayudar a los más jóvenes a crecer y ser un aporte en los equipos donde está”.

¿Por qué Alexis no está en La Roja?

Alexis Sánchez, máximo goleador histórico de La Roja, no es convocado desde la dura derrota por 2-0 ante Bolivia en El Alto, en junio de 2025, por las Eliminatorias al Mundial 2026, un golpe que selló la eliminación de Chile y marcó la salida de Ricardo Gareca.

Desde entonces, el proceso encabezado por Nicolás Córdova apostó por dejar atrás a la generación dorada, con Alexis, Arturo Vidal, Charles Aránguiz y Eduardo Vargas al margen, para proyectar nombres jóvenes.

¿En qué está Alexis Sánchez hoy?

A sus 37 años, el atacante sigue activo en el Sevilla, club en el que ha buscado mantener su vigencia en el fútbol europeo. Ese presente es, justamente, el que alimenta el argumento de quienes, como Suazo, creen que todavía puede ser un aporte para Chile. Otros, en cambio, respaldan el recambio total que impulsa la selección tras tres ausencias mundialistas consecutivas.

Las palabras de Suazo se suman a una discusión que cada cierto tiempo reaparece en torno a los referentes de la generación dorada, en un momento en que La Roja busca reconstruirse pensando en la Copa América 2027 y en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030.