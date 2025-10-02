Universidad de Chile hace varias semanas está trabajando en la conformación de su plantel para la próxima temporada. Ya aseguraron a Javier Altamirano y, de a poco, se aclara quiénes seguirán y quiénes no. Uno de los casos más llamativos es el de Nicolás Guerra, delantero que está jugando sus últimos meses en el club que lo vio nacer.

El atacante de 26 años ya tomó la decisión de no renovar contrato. Su objetivo es claro: dar el salto al extranjero. Sin embargo, en la interna del CDA existe la expectativa de que no sea una partida amarga, sino que pueda generar un último beneficio económico para la institución.

🔵 ¿Cuándo termina contrato Nicolás Guerra en la U?

El periodista Marcelo Díaz de TNT Sports detalló que Guerra termina su vínculo a fin de año y tiene la libertad de negociar con cualquier club como agente libre. No obstante, se analiza una alternativa muy similar a la que en 2024 utilizó Marcelo Morales, cuando pese a irse libre a la MLS dejó cerca de 400 mil dólares a la U.

La intención del propio jugador sería seguir ese camino: marcharse, pero agradecido.

Nico Guerra ha tenido protagonismo en las redes esta temporada / ©Photosport.

⚽ Guerra y su deseo de dar el salto internacional

A diferencia de otros años, hoy Nico Guerra se siente en el momento justo para dar el salto al fútbol internacional. Su madurez futbolística y la edad lo empujan a mirar con decisión hacia el extranjero, donde espera concretar una oportunidad.

En la U ya lo asumen: el delantero se va, aunque todo apunta a que su adiós podría ser con un gesto de gratitud hacia el club de sus amores.