El camino al Mundial 2026 sumó uno de los capítulos más inesperados. En una definición cargada de tensión, Curazao selló su primera clasificación a una Copa del Mundo y desató una revolución en el fútbol caribeño. El 0-0 ante Jamaica terminó escribiendo una historia que pocos imaginaron al inicio de las Eliminatorias.

El equipo local estaba obligado a ganar para seguir con vida, pero la resistencia curazaleña fue absoluta. Orden, disciplina y un trabajo táctico quirúrgico bastaron para sostener un punto que terminó teniendo valor de oro.

🌍 Curazao al Mundial 2026: la increíble clasificación que sorprendió al mundo

Curazao cerró el Grupo B como líder con 12 unidades, superando por una al cuadro jamaiquino. Ese solo dato ya es suficiente para dimensionar el impacto, pero la magnitud del logro crece aún más al considerar la realidad del país: menos de 200.000 habitantes y una estructura futbolística que hasta hace algunos años parecía muy lejos de una cita planetaria.

El proceso encabezado por Dick Advocaat, reconocido técnico neerlandés, terminó encajando a la perfección. El equipo se mostró competitivo, maduro y capaz de ejecutar planes de partido que complicaron a rivales históricamente más fuertes.

⚽ Un nuevo mapa para Concacaf rumbo a la Copa del Mundo

Con su clasificación, Curazao se sumó a Panamá y Haití como las grandes sorpresas del continente. Todos ellos acompañarán a los anfitriones Canadá, México y Estados Unidos, completando un grupo diverso y con historias de ascenso deportivo que alimentan la narrativa del proceso 2026.

Jamaica y Surinam, mientras tanto, deberán jugarse el repechaje en un escenario donde la presión será máxima. Para los Reggae Boyz, el golpe es especialmente duro: jugaron en casa, tuvieron las mejores ocasiones y aun así el sueño se les escapó entre los dedos.

Así fue la clasificación de Curazao al Mundial: