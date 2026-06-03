Datos Clave Negociaciones: Leandro Hernández se encuentra en conversaciones para extender su vínculo con Colo Colo. Evitó dar pistas: El atacante no quiso profundizar en su futuro y aclaró que es “un tema que lo ven aparte”. Término de contrato: El vínculo del futbolista de 20 años finaliza a fines de año.

Colo Colo ya comienza a planificar lo que será el próximo mercado de pases, donde espera sumar nombres para reforzar su plantel. Sin embargo, también mira de reojo la situación de algunos jugadores que terminan contrato.

Este es el caso de Leandro Hernández, atacante de buen presente en los albos cuyo vínculo finaliza a fin de año. Actualmente su entorno se encuentra negociando con Blanco y Negro una posible extensión del contrato, sin embargo, él prefirió evitar ahondar en el tema.

¿Qué dijo Leandro Hernández sobre su situación en Colo Colo?

Hernández acudió este miércoles a conferencia de prensa, donde entre otras cosas, fue consultado por la negociación que está sosteniendo su representante con Colo Colo.

Sin embargo, el atacante evitó profundizar en aquel ítem. “Es un tema que lo ven aparte. Yo estoy enfocado en entrenar, en jugar, que es lo que a mí me hace feliz, y eso viene después”, apuntó.

Por otro lado, el jugador de 20 años valoró su gran presente en el Cacique, donde registra dos goles y una asistencia en los últimos tres partidos del Campeonato Nacional. “A principio de año venía haciendo lo mismo, que es trabajar y enfocarme en lo que pide el profe. Eso me ha ido dando confianza y creo que he podido hacer lo que me pide. En el semestre lo hemos hecho bien y espero que sigamos así, porque se nos están dando los resultados”, indicó.

Colo Colo busca retener a Leandro Hernández

El joven delantero se ha convertido en una pieza clave en el esquema de Fernando Ortiz, por lo que Blanco y Negro busca retenerlo. Según informó hace algunos días Radio ADN la dirigencia está en conversaciones con el jugador e incluso hay una propuesta concreta para extender su contrato.

La intención de la gerencia deportiva es abrochar su continuidad hasta fines de 2029, por lo que el ofrecimiento es un vínculo por tres años, aunque con una cláusula de salida no muy elevada, pensando en un eventual interés desde el exterior.