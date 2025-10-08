El fútbol internacional está de luto. Este miércoles se confirmó el sensible fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón en Boca Juniors.

El estratega argentino murió a los 69 años y dejó una huella imborrable en el balompié. También lo hizo en nuestro país dirigiendo a Universidad de Chile, donde es recordado con mucho cariño.

🥹 El lazo de la U de Chile con Miguel Ángel Russo

Miguel Ángel Russo asumió como entrenador de Universidad de Chile en enero de 1996. De esta forma, los azules se convirtieron en el primer equipo que el DT dirigía fuera de argentina, donde solo había estado al mando de Lanús y de Estudiantes de La Plata hasta aquel entonces.

En la U Russo dirigió un total de 54 partidos con un 53.71% de efectividad. Y si bien no pudo ser campeón con los universitarios, sí consiguió devolverlos a un importante sitial a nivel internacional.

💪 El legado de Miguel Ángel Russo en la U de Chile

Pese a no conseguir títulos, Miguel Ángel Russo marcó una época en Universidad de Chile. De la mano de figuras como Sergio ‘Superman’ Vargas, Leonardo Rodríguez, Esteban ‘Huevo’ Valencia y Marcelo ‘Matador’ Salas, el estratega cautivó al continente en aquella recordada Copa Libertadores de 1996.

Con Russo al mando, los azules volvieron a esta instancia tras 26 años de ausencia y alcanzaron la segunda semifinal de Libertadores de su historia. En aquella llave se midieron a River Plate en un polémico compromiso que se definió a favor de los Millonarios en Buenos Aires.

Por este histórico hito, el DT es muy recordado por los hinchas y por la institución en general. Sin ir más lejos, en enero de 2023, en la previa de su amistoso ante Rosario Central jugado en Coquimbo, la U realizó un homenaje a quien fuera su entrenador y le devolviera la ilusión a los azules a nivel continental.