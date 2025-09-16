La derrota 3-0 ante Universidad de Chile en la Supercopa dejó heridas abiertas en el Monumental. Mientras el plantel de Colo Colo intenta dar vuelta la página, las críticas siguen llegando desde todos los frentes.

Esta vez fue un exjugador albo quien encendió el debate con una frase lapidaria: pidió una “limpieza de plantel” y apuntó sin filtros a un jugador histórico que, según él, ya cumplió su ciclo en el club.

🔥 ¿Qué dijo Lucas Wilchez sobre el presente de Colo Colo?

La crisis alba tras el 0-3 ante Universidad de Chile sigue sumando capítulos. Esta vez fue Lucas Wilchez, exmediocampista de Colo Colo entre 2010 y 2012, quien alzó la voz en RedGol con un diagnóstico demoledor: “Yo creo que debe haber limpieza importante de plantel”, lanzó de entrada.

Lejos de esquivar nombres, apuntó directo a un jugador que, según él, ya no debería seguir en el Monumental. “Marquitos Bolados cumplió un ciclo, no puede ser que jueguen 5 o 6 partidos bien y le renueven”.

⚽ ¿Qué diferencias ve Wilchez entre Bolados y Vidal?

El exalbo también comparó situaciones dentro del plantel, pidiendo paciencia con uno de los referentes:

“Vidal tiene otra jerarquía, poniéndolo bien puede estar a la altura, ser la bandera del club. Eso lo debe ver día a día el Tano, después de la lesión no fue el mismo, le está costando, pero tiene otra espalda en comparación a Bolados”.

🚨 ¿Qué responsabilidad le asigna a la dirigencia de Colo Colo?

Wilchez no se quedó solo en la cancha y criticó con fuerza a los responsables de la gestión:

“Después opino que esto es una pirámide, la cabeza, lo principal que son los de Blanco y Negro, deben replantearse un montón de cosas para que el club pueda crecer. Luego el plantel se debe restaurar, muchos cumplieron un ciclo”.

Incluso mencionó a uno de los dirigentes más influyentes:

“Mosa es el primero, pero debe haber otra clase de gestión en el club, más integral, como club social. Colo Colo es súper grande en América, pero en cierta manera parece un club chico por sus dirigentes, no se compite por torneos internacionales. Eso le duele al hincha”.

🏟️ ¿Qué piensa sobre el futuro de Fernando Ortiz en la banca alba?

Pese al amargo debut de Fernando Ortiz en la Supercopa, el exvolante pidió paciencia y respaldo para el DT argentino:

“Si le presentaron un proyecto a Ortiz y el DT aceptó las condiciones, van a tener que dejarlo”.

Y cerró con un mensaje claro:

“Hay que pensar a largo plazo, que respalden al DT que realmente quieren. Que le den la posibilidad de laburar, aunque esté complicado entrar a una copa para el próximo año”.