Datos Clave Dominio argentino: El “King” seleccionó a cinco jugadores dirigidos por Lionel Scaloni, incluyendo a Emiliano Martínez en el arco y Lionel Messi en el ataque. Presencia cafetalera: Colombia fue el segundo país que más aportó a la oncena ideal de Vidal, destacando la presencia de su amigo James Rodríguez. El gran desaire: En una llamativa decisión futbolística, el bicampeón de América optó por no incluir a ningún futbolista de la Selección de Brasil.

A pocos días de que arranque una nueva edición del torneo de selecciones más importante del planeta, el ambiente futbolístico ya comienza a palpitar el Mundial 2026. A pesar de que la Selección chilena quedó fuera del certamen por tercera vez consecutiva, sus referentes no se restan de la discusión. A través de sus redes sociales y en una dinámica para Jugabet, Arturo Vidal se animó a jugar a ser director técnico y conformó su oncena ideal utilizando exclusivamente a jugadores sudamericanos clasificados a la máxima cita, sorprendiendo a todos al rendirse ante las figuras de Argentina.

¿Cuál es el equipo ideal de Arturo Vidal para el Mundial 2026?

El volante de Colo Colo se inclinó por un esquema táctico de 4-3-3, priorizando el buen pie en el mediocampo y una delantera temible. En su alineación, el mediocampista mezcló a figuras de Argentina, Colombia, Uruguay y Ecuador, borrando del mapa a las estrellas de Brasil.

Confiado en su elección y dejando en claro sus futuras aspiraciones como entrenador, el “King” lanzó una contundente frase en su cuenta de Instagram tras revelar los nombres: “con este 11 ganaría el Mundial”.

La formación sudamericana de Arturo Vidal quedó conformada de la siguiente manera:

Arquero: Emiliano “Dibu” Martínez (Argentina).

Emiliano “Dibu” Martínez (Argentina). Defensas: Daniel Muñoz (Colombia), Ronald Araujo (Uruguay), Cristian “Cuti” Romero (Argentina) y Piero Hincapié (Ecuador).

Daniel Muñoz (Colombia), Ronald Araujo (Uruguay), Cristian “Cuti” Romero (Argentina) y Piero Hincapié (Ecuador). Mediocampistas: Alexis Mac Allister (Argentina), Federico Valverde (Uruguay) y James Rodríguez (Colombia).

Alexis Mac Allister (Argentina), Federico Valverde (Uruguay) y James Rodríguez (Colombia). Delanteros: Luis Díaz (Colombia), Lionel Messi (Argentina) y Julián Álvarez (Argentina).

¿Por qué Arturo Vidal eligió al “Dibu” Martínez y la base de Argentina?

Uno de los detalles que más generó revuelo entre los hinchas chilenos fue la fuerte presencia de la Albiceleste en la oncena del bicampeón de América, quien dejó de lado cualquier rivalidad histórica para alinear a cinco jugadores trasandinos.

La elección más polémica fue la inclusión de Emiliano Martínez bajo los tres tubos. Pese a que el “Dibu” es una figura que genera alta resistencia en Chile por su personalidad y actitudes pasadas, el mediocampista nacional reconoció de manera objetiva su tremendo presente internacional, avalado por la reciente conquista de la Europa League con el Aston Villa.

Junto a la base campeona del mundo y el tridente colombiano comandado por su amigo personal, James Rodríguez, Vidal conformó un equipo que consideró imbatible de cara al torneo que se disputará en Norteamérica, apostando por el pragmatismo por sobre los colores.