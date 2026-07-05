Datos Clave Hakimi recordó a Vidal: Tras el triunfo por 3-0 de Marruecos sobre Canadá, el capitán marroquí envió un saludo al King. Relación: Ambos futbolistas coincidieron en la temporada 2020-2021 en el Inter de Milán. Marruecos sigue firme: La selección africana se inscribió en cuartos de final del Mundial 2026.

Marruecos fue la primera selección en sacar pasajes a los cuartos de final del Mundial 2026. El combinado africano derrotó por 3-0 a Canadá en el partido que dio el vamos a los octavos y se metió entre los ocho mejores por segunda vez consecutiva en la Copa del Mundo.

Luego de la victoria, el capitán del seleccionado marroquí, Achraf Hakimi sorprendió al recordar a Arturo Vidal, con quien compartió en la Serie A de Italia, y aprovechó de enviarle un saludo.

Hakimi envió un saludo a Arturo Vidal en el Mundial 2026

Luego de la victoria sobre Canadá, Hakimi pasó por la zona mixta, donde había presencia de periodistas chilenos. Allí, un reportero le pidió un saludo para nuestro país.

“Hakimi, ¿un saludo para Chile?”, preguntó un comunicador del medio Mundo Cracks. La respuesta del capitán de Marruecos sacó más de una sonrisa: “Saludos… Arturo Vidal”, contestó ante la sorpresa de los presentes.

¿Dónde fueron compañeros Hakimi y Arturo Vidal?

Achraf Hakimi y Arturo Vidal fueron compañeros en el Inter de Milán durante la temporada 2020-2021. Tanto el marroquí como el chileno llegaron en el mismo mercado de pases para ser dirigidos por Antonio Conte.

Ambos coincidieron en cancha en un total de 29 partidos (23 de Serie A, 4 de Champions League y 2 de Copa Italia). Con el conjunto neroazzurro fueron parte de un hito importante para el club, puesto que pusieron fin a una sequía de 11 años sin conquistar la liga.

Si bien solo estuvieron juntos una temporada porque Hakimi partió al París Saint-Germain a mediados de 2021, ambos entablaron una gran relación fuera de la cancha, puesto que el marroquí era cercano a los futbolistas sudamericanos del plantel como Alexis Sánchez y Lautaro Martínez.