Datos Clave Nelson Semedo: habló en conferencia de prensa y elogió a Arturo Vidal lo conoce de Barcelona: estuvieron juntos entre 2018 y 2020 También habló der Chile: aseguró estar sorprendido porque no está en el Mundial

Arturo Vidal dejó huella en sus excompañeros del fútbol europeo. Nelson Semedo, lateral derecho de la selección portuguesa y exjugador del FC Barcelona, dedicó amables palabras al King en la previa al amistoso entre Portugal y Chile que se disputará en el Estadio Nacional do Jamor de Lisboa.

El lateral del Fenerbahce, quien compartió camarín con el King en su paso por el Barça, no pudo ocultar su afecto por el chileno cuando le consultaron por él, ya que se hicieron muy cercanos en los dos años que estuvieron juntos.

Los elogios de jugador de Portugal a Arturo Vidal

En conferencia de prensa, Nelson Semedo señaló: “Tengo mucho que decir sobre Arturo Vidal. Es alguien que me cae muy bien, un poco loco. Como jugador, ya había demostrado lo bueno que era. Como persona, la gente no se da cuenta de lo bueno que es. Le mando mis saludos”.

Ambos jugadores estuvieron juntos entre 2018 y 2020 en Barcelona, época en la que ganaron dos títulos: un trofeo de La Liga española y una Supercopa de España, compartiendo además con uno de los mejores jugadores de la historia como Lionel Messi.

Portugal respeta a Chile de cara al amistoso

Pero Semedo no solo se refirió a Vidal sino que también a Chile, elenco al que enfrentarán en la previa del Mundial 2026: “La verdad es que Chile siempre ha tenido buenos equipos y me sorprendió que no clasificaran para el torneo“.

“Esperamos un partido difícil contra un equipo muy intenso. Siempre hay una motivación extra para ganar cuando juegas contra Portugal. Esperamos un buen partido”, añadió.

¿Cuando juega Chile ante Portugal?

Chile visitará a Portugal este sábado 6 de junio a las 13:45 horas de nuestro país, en un duelo de preparación de los lusos para el Mundial 2026.

Este compromiso lo podrás ver por Chilevisión, ESPN, MICHV y Disney +, además de seguirlo Minuto a Minuto por Al Aire Libre.