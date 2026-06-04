Datos Clave 24 Años Sin Título: Brasil no gana un Mundial desde Corea-Japón 2002 con Ronaldo. Neymar de Regreso: Vuelve a la Canarinha desde el Santos tras larga recuperación. Marruecos Acecha en Grupo: El cuarto de Qatar 2022 es el peligro real en el Grupo C.

La última vez que Brasil tocó el cielo fue en Corea – Japón 2002, con Ronaldo destruyendo rivales y un equipo que reunía lo mejor del fútbol carioca. Desde entonces, la Canarinha acumula 24 años de decepciones: eliminaciones en cuartos, caídas en semifinales y la herida más profunda de todas, el humillante 7-1 ante Alemania en el Maracaná en 2014, un resultado que cambió para siempre la forma en que Brasil se mira al espejo antes de cada Copa del Mundo.

El Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá llega en el momento justo para una generación que nunca ha probado la gloria máxima y que tiene en Vinícius Jr. a su líder más visible. La pregunta que se hace todo el mundo del fútbol es inevitable: ¿será 2026 el año en que Brasil rompa la maldición?

La nómina de Brasil: Neymar, Vini y una lista llena de figuras

Carlo Ancelotti, uno de los entrenadores más ganadores de la historia del fútbol de clubes, tomó el desafío de poner orden en una selección que clasificó al Mundial en quinto lugar de las Eliminatorias Sudamericanas. El técnico italiano confeccionó una lista de 26 convocados que combina experiencia y juventud, con la gran sorpresa del regreso de Neymar Jr., quien vuelve a vestir la Canarinha desde el Santos luego de un largo proceso de recuperación.

La nómina completa incluye a Alisson, Ederson y Weverton en el arco; una defensa encabezada por Marquinhos como capitán, con Gabriel Magalhães, Bremer y Wesley como piezas clave; un mediocampo liderado por Bruno Guimarães, Lucas Paquetá y Casemiro; y un ataque de lujo con Vinícius Jr., Raphinha, Endrick y Matheus Cunha entre los más destacados.

É A LISTA DO CORAÇÃO! É A LISTA DO BRASIL! 🇧🇷



Não são apenas 26 nomes. São 26 corações que sonharam com esse momento.



VAMOS EM BUSCA DA SEXTA ESTRELA! 🌟⭐🏆#BateNoPeito



ISSO É BRASIL! pic.twitter.com/1MRWJyG9ug — brasil (@CBF_Futebol) May 18, 2026

La presión histórica sobre el Brasil de Ancelotti

En las redes sociales y en los análisis futbolísticos ha ganado fuerza una teoría que no tiene base científica pero que alimenta la ilusión de millones de hinchas: Brasil tiende a ganar Mundiales en determinados ciclos, y 2026 llegaría exactamente 24 años después del último título, en 2002. La narrativa es poderosa porque coincide con un momento en que la Canarinha tiene una generación talentosa, un técnico de élite y la motivación de sanar una herida que lleva más de dos décadas abierta.

El propio Vinícius Jr. reconoció en una entrevista reciente que Brasil no llega como favorito indiscutido, nombrando a España, Portugal, Francia y Argentina como rivales más fuertes, pero dejando en claro que el equipo está convencido de que puede hacer un gran Mundial. Esa mezcla de humildad y ambición es exactamente lo que Ancelotti ha intentado instalar en el vestuario desde que tomó el mando.

El Grupo C: No es tan fácil para Brasil

El sorteo ubicó a Brasil en el Grupo C junto a Marruecos, Haití y Escocia, una llave que sobre el papel parece favorable pero que esconde al menos un peligro real. Marruecos no es un rival cualquiera: los africanos sorprendieron al mundo con su cuarto puesto en Qatar 2022 y llegan con hambre y un colectivo bien armado que ya demostró ser capaz de eliminar potencias europeas.

Haití y Escocia son rivales que Brasil debería manejar sin mayores problemas, pero el fútbol tiene la mala costumbre de desafiar los pronósticos. Superar la fase de grupos no sería la hazaña; el verdadero examen vendrá en los octavos y cuartos de final, donde históricamente la Canarinha ha dilapidado su favoritismo.

Vinicius Jr.: el líder que debe cargar con Brasil

Vinícius Jr. llega al Mundial 2026 en el mejor momento de su carrera. El extremo del Real Madrid ya no es el joven promisorio que debutó en Qatar 2022 al lado de las viejas glorias; hoy es el referente absoluto de una selección que deposita en él la esperanza de 215 millones de brasileños.

Su desequilibrio, su madurez táctica pulida bajo las órdenes de Ancelotti en el Madrid y su hambre de gloria hacen de Vini la carta más peligrosa de Brasil en este torneo. Si la Canarinha rompe la maldición de 24 años en tierras americanas, hay pocas dudas de que el nombre de Vinícius Jr. estará grabado en letras de oro en esa historia.