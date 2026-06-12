Datos Clave Cartelera de hoy: Canadá vs. Bosnia y Herzegovina (15:00 hrs) y Estados Unidos vs. Paraguay (21:00 hrs). Transmisión en Chile: Ambos duelos irán por TV abierta (Chilevisión), cable (D Sports) y streaming (Paramount+ y Disney+). El desafío de la Albirroja: Paraguay vuelve a un Mundial tras 16 años y será el primer representante de Conmebol en saltar a la cancha.

El Mundial 2026 entra en su segundo día de competencia marcando un hito organizativo: el despliegue oficial en simultáneo de sus sedes. Tras la histórica jornada inaugural vivida este jueves en el Estadio Azteca con el duelo entre México y Sudáfrica, la acción del certamen se traslada hoy hacia el norte para concretar el debut de los otros dos países coanfitriones. La expansión del torneo a 48 equipos y 104 partidos obliga a un calendario sin respiro, y este viernes 12 de junio el turno es para los Grupos B y D, completando el inédito ciclo de tres inauguraciones en una misma Copa del Mundo.

El plato fuerte de la cartelera tiene un marcado acento sudamericano con el esperado regreso de Paraguay a la cita planetaria tras 16 años de ausencia. La “Albirroja” asume la responsabilidad de ser el primer representante de la Conmebol en saltar a la cancha, enfrentando a Estados Unidos en Los Ángeles en horario estelar. Previamente, la selección canadiense buscará hacer valer su localía en Toronto frente a un duro escollo europeo como Bosnia y Herzegovina, en una jornada doble que promete comenzar a perfilar a los primeros candidatos para avanzar a la ronda de dieciseisavos de final.

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