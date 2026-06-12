Partidos del Mundial 2026 hoy, viernes 12 de junio: Horarios y dónde ver en vivo en Chile
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Carla Bernucci
El Mundial 2026 entra en tierra derecha. Tras la espectacular inauguración en México, la jornada de este viernes nos trae el debut de las otras dos selecciones anfitrionas y la primera aparición sudamericana del torneo: Paraguay se estrena ante Estados Unidos.
El Mundial 2026 entra en su segundo día de competencia marcando un hito organizativo: el despliegue oficial en simultáneo de sus sedes. Tras la histórica jornada inaugural vivida este jueves en el Estadio Azteca con el duelo entre México y Sudáfrica, la acción del certamen se traslada hoy hacia el norte para concretar el debut de los otros dos países coanfitriones. La expansión del torneo a 48 equipos y 104 partidos obliga a un calendario sin respiro, y este viernes 12 de junio el turno es para los Grupos B y D, completando el inédito ciclo de tres inauguraciones en una misma Copa del Mundo.
El plato fuerte de la cartelera tiene un marcado acento sudamericano con el esperado regreso de Paraguay a la cita planetaria tras 16 años de ausencia. La “Albirroja” asume la responsabilidad de ser el primer representante de la Conmebol en saltar a la cancha, enfrentando a Estados Unidos en Los Ángeles en horario estelar. Previamente, la selección canadiense buscará hacer valer su localía en Toronto frente a un duro escollo europeo como Bosnia y Herzegovina, en una jornada doble que promete comenzar a perfilar a los primeros candidatos para avanzar a la ronda de dieciseisavos de final.
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Periodista y editora de Deportes con experiencia en medios digitales líderes como GOAL, DAZN y Footballco. Especialista en periodismo deportivo digital, con trayectoria en radio y prensa escrita. Ganadora del Premio al Desarrollo Profesional del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile (2023).