Lucas Barrera ha sido una de las sorpresas de esta temporada en U de Chile: el joven futbolista argentino ha sumado minutos y ha sido importante en algunos duelos del elenco de Fernando Gago, cubriendo de buena forma bajas relevantes como las de Charles Aránguiz y Marcelo Díaz, entre otras.

Es por esto que genera atención la firma de un importante contrato del jugador, el que puede sacar pronto al futbolista del club. En la U están conscientes del hecho, pero están resignados a que esto pueda ocurrir.

¿Qué contrato puede firmar Lucas Barrera que lo puede alejar de U de Chile?

Lucas Barrera se unió a la agencia de representación argentina KMB, la que apenas sumó su segundo jugador en el fútbol chileno, ya que antes tenía al valor de Unión La Calera Francisco Pozzo, aunque también tiene en sus filas al argentino-chileno Pablo Ruiz, quien milita en Real Salt Lake City de Estados Unidos.

Este contrato puede alejar a Barrera de la U porque se trata de una empresa de representantes conocida a nivel mundial y que tiene muy buena gestión para mover a sus jugadores, por lo que en Azul Azul esperan que máximo a fin de año muevan al futbolista a un mercado más competitivo.

Prueba de ello son la calidad de nombres que tiene esta agencia: Exequiel Palacios, Nicolás Tagliafico, Gerónimo Rulli (los tres con Argentina en el Mundial 2026), Alan Varela, Luciano Vietto y Guido Carrillo, entre más jugadores.

No es que aseguren una buena transferencia al jugador, pero sí tienen bastante capacidad para hacerlo por su buena agenda de contactos en ligas importantes.

Los números de Lucas Barrera en U de Chile

Lucas Barrera ha jugado 10 partidos oficiales con la camiseta de U de Chile (652 minutos), sin goles marcados, pero con dos asistencias entregadas. Ademas, registra cuatro tarjetas amarillas, todo esto en duelos disputados por el Campeonato Nacional y la Copa de la Liga.

El partido que más puede destacar en su curriculum es el clásico ante U Católica, en el que dio uno de sus pase-gol a Juan Martín Lucero en la victoria por 1-0 en el estadio Nacional.

Barrera tuvo una experiencia en el fútbol joven en U Católica, pero terminó llegando a la U, donde tuvo la oportunidad de debutar como profesional.