Colo Colo dejó atrás un 2025 marcado por frustraciones deportivas y comenzó el 2026 con una hoja en blanco, aunque no todos los nombres parten desde el mismo lugar. Con Fernando Ortiz ya instalado en la planificación del nuevo plantel, el foco está puesto en ordenar la casa antes de pensar en el título.

Sin torneos internacionales en el horizonte, el margen de error es mínimo. Cada puesto cuenta y cada futbolista debe justificar su espacio. En ese escenario, los regresos desde préstamo se transformaron en un punto clave para la gerencia deportiva y el cuerpo técnico, que evalúan uno por uno antes de tomar definiciones finales.

⚪ El nombre que reaparece en Colo Colo y ya sabe que no seguirá con Ortiz

Uno de esos casos ya quedó resuelto. Dylan Portilla, volante de 21 años que regresa tras su paso por Deportes Limache, fue informado que no será considerado por el Tano Ortiz para la temporada 2026. La decisión, adelantada por el medio Sentimiento Popular, marca un cierre anticipado a sus opciones en el primer equipo albo.

El mediocampo aparece como la principal razón. Colo Colo tiene sobrepoblación en esa zona y, especialmente, en la posición de volante central. Arturo Vidal, Esteban Pavez y Tomás Alarcón parten varios escalones arriba en la consideración del DT, lo que reduce al mínimo los espacios para apuestas jóvenes que no llegan con rendimiento diferencial.

A eso se suma su año en Limache. Portilla disputó 18 partidos oficiales durante 2025 y anotó un gol, números que no alcanzaron para convencer a la dirigencia ni al cuerpo técnico de que esté listo para competir en un plantel que apunta alto a nivel local.

✅ Los regresos que sí tendrán espacio en el plantel albo

La situación contrasta con otros nombres que vuelven de préstamo con mejor panorama. Jeyson Rojas, tras su paso por Deportes La Serena, fue definido como alternativa directa para competir con Matías Fernández Cordero en la banda derecha, una zona donde Ortiz quiere intensidad y recambio real.

Algo similar ocurre con Diego Ulloa. El lateral izquierdo regresa desde Unión La Calera y peleará el puesto con Erick Wiemberg, en una disputa que el cuerpo técnico considera abierta y clave para sostener regularidad durante el torneo.