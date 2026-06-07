El pasado viernes Colo Colo sufrió su primer fracaso del año. El triunfo de Coquimbo Unido sobre Deportes Concepción dejó a los albos sin opciones de acceder a las semifinales de la Copa de la Liga 2026, por lo que recibirán a Huachipato esta tarde eliminados del torneo.

Sin embargo, las malas noticias en el Cacique no paran. Esto porque en las últimas horas se confirmó la lesión de una pieza clave, la cual quedó descartada para el cruce ante los acereros. Se trata de Álvaro Madrid, quien presenta un síndrome facetario lumbar que lo dejó al margen de la convocatoria de Fernando Ortiz. El ‘Tano’ echará mano al equipo, y considerando que ya no se juega nada en el certamen, aprovechará de dar rodaje a algunos jugadores.

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