Colo Colo emprendió rumbo a Uruguay este miércoles para su debut en la Serie Río de la Plata, torneo amistoso en el que se estrenará frente a Olimpia en el que será su primer partido de la temporada.

Previo a subirse al avión, el entrenador de los albos, Fernando Ortiz, tuvo palabras para la conformación del plantel y abordó el mercado de pases que ha tenido el equipo de cara a la temporada que se avecina.

Esto en medio de la urgencia por sumar a un nueve y los movimientos que prepara Blanco y Negro para abrochar al ansiado centrodelantero que quiere el ‘Tano’ antes del debut en el Campeonato Nacional.

⚽ Fernando Ortiz analizó el mercado de pases de Colo Colo

En el aeropuerto de Santiago, Ortiz fue consultado por el mercado de pases de Colo Colo, donde ya tienen oficializadas las contrataciones de Matías Fernández, Joaquín Sosa y Javier Méndez.

“La directiva sigue trabajando, el mercado está abierto, así que esperemos hasta último momento para poder hablar de refuerzos y demás”, comenzó diciendo el estratega del conjunto popular.

“Está trabajando la directiva. Una vez terminado en todo sentido, hablaremos en general”, insistió.

👑 La sorpresiva posición de Arturo Vidal en Colo Colo

Por otro lado, Ortiz tuvo palabras para Arturo Vidal, quien en los últimos días entrenó en la posición de central, lo que causó bastante extrañeza en los hinchas de Colo Colo.

Esta situación fue abordada por el entrenador, aunque no entregó mayores detalles. “Lo más importante es que todos están predispuestos a hacer cosas o intentar mejorar el equipo. Eso habla por sí solo. Trabajo todos los días con ellos, veo ganas de hacer aún mejor a Colo Colo”, apuntó.

Por último, el ‘Tano’ se refirió escuetamente al debut en la Serie de la Plata 2026 frente a Olimpia. “Tenemos que salir a ganar todo desde el primer momento”, concluyó.

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo saltará a la cancha este jueves 15 de enero a las 21:00 horas frente a Olimpia en su primer partido amistoso en la Serie Río de la Plata en Uruguay. El partido será transmitido por Disney+.

🔗 Sigue a Al Aire Libre para mantenerte al tanto con toda la actualidad y las novedades de Colo Colo en este 2026.