Este jueves 15 de octubre llega con una nutrida agenda deportiva para los hinchas del fútbol, destacando choques trascendentales con futbolistas chilenos y clubes nacionales como protagonistas en torneos continentales de primer nivel.
Olympique de Lyon vs Crystal Palace: Darío Osorio busca minutos en la Europa League
Por la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Europa League, el Crystal Palace visita al Olympique de Lyon en el Groupama Stadium de Francia.
El delantero chileno Darío Osorio integra la delegación de ‘Las Águilas’ y fue incluido entre los suplentes del técnico Pierre Sage, aguardando la oportunidad de sumar su tercer partido oficial en el certamen europeo.
- Hora: 13:45 horas (Chile).
- Estadio: Parc Olympique Lyonnais (Groupama Stadium).
- Transmisión en Chile: ESPN 5 y Disney+ Premium.
Corinthians vs Colo Colo Femenino: Las albas ante las campeonas de la Libertadores
En el marco de la Copa Libertadores Femenina, Colo Colo Femenino se mide frente a las vigentes monarcas del certamen, Corinthians. El cuadro dirigido por Tatiele Silveira intentará dar el gran golpe en el Grupo A para asegurar su paso a la ronda de los cuatro mejores del continente.
- Hora: 17:00 horas (Chile).
- Transmisión en Chile: ChileVisión (señal abierta), Chilevisión Web, Chilevisión YouTube y Pluto TV.
Estudiantes de La Plata vs Flamengo: Erick Pulgar en la semifinal de ida de Copa Libertadores
En el Estadio Jorge Luis Hirschi de La Plata, Estudiantes recibe a CR Flamengo por el primer cruce de semifinales de la Copa Libertadores 2026. El equipo carioca, donde milita el seleccionado chileno Erick Pulgar, defiende su invicto en el torneo continental frente a un ‘Pincha’ que históricamente no conoce de derrotas en semifinales mano a mano.
- Hora: 21:30 horas (Chile).
- Estadio: Jorge Luis Hirschi, La Plata.
- Transmisión en Chile: ESPN 5, ESPN Premium, Disney+ Premium, Chilevisión Web, Chilevisión YouTube y Pluto TV.
Cartelera completa de partidos de hoy jueves 15 de octubre
UEFA Europa League (Fase de Liga)
- 13:45 hrs | Olympique de Lyon vs. Crystal Palace — ESPN 5, Disney+ Premium
- 13:45 hrs | AZ Alkmaar vs. Hapoel Beer Sheva — ESPN 7, Disney+ Premium
- 13:45 hrs | Red Bull Salzburg vs. AC Milan — ESPN, Disney+ Premium
- 13:45 hrs | Lech Poznan vs. Bayer Leverkusen — ESPN 3, Disney+ Premium
- 13:45 hrs | SCU Torreense vs. Sunderland — ESPN 2, Disney+ Premium
- 13:45 hrs | Union Saint-Gilloise vs. Real Sociedad — ESPN 4, Disney+ Premium
- 13:45 hrs | Sparta Praga vs. Lillestrøm — Disney+ Premium
- 13:45 hrs | NK Celje vs. AC Omonia — Disney+ Premium
- 16:00 hrs | Celta de Vigo vs. Juventus — ESPN 2, Disney+ Premium
- 16:00 hrs | Benfica vs. Celtic FC — ESPN 3, Disney+ Premium
- 16:00 hrs | AFC Bournemouth vs. Sturm Graz — ESPN 4, Disney+ Premium
- 16:00 hrs | Hoffenheim vs. Besiktas — ESPN 5, Disney+ Premium
- 16:00 hrs | Rennes vs. OFI Creta — ESPN 7, Disney+ Premium
- 16:00 hrs | Olympique de Marsella vs. Olympiacos — ESPN 2, Disney+ Premium
- 16:00 hrs | Dinamo Zagreb vs. Anderlecht — Disney+ Premium
- 16:00 hrs | Ferencváros vs. Viktoria Plzen — Disney+ Premium
- 16:00 hrs | NEC Nijmegen vs. Levski Sofia — Disney+ Premium
- 16:00 hrs | Jagiellonia Bialystok vs. Ararat-Armenia — Disney+ Premium
UEFA Conference League (Fase de Liga)
- 13:45 hrs | Gent vs. AGF Aarhus — Disney+ Premium
- 13:45 hrs | Panathinaikos vs. Borac Banja Luka — Disney+ Premium
- 13:45 hrs | Lugano vs. Estrella Roja — Disney+ Premium
- 13:45 hrs | CSKA Sofia vs. AS Mónaco — Disney+ Premium
- 13:45 hrs | Hajduk Split vs. Ajax — Disney+ Premium
- 13:45 hrs | KuPS vs. Trabzonspor — Disney+ Premium
- 13:45 hrs | Mjällby AIF vs. Inter Club d’Escaldes — Disney+ Premium
- 13:45 hrs | Riga FC vs. Kairat Almaty — Disney+ Premium
- 13:45 hrs | FCU Craiova 1948 vs. Getafe — Disney+ Premium
- 13:45 hrs | Klubi Sportiv Egnatia vs. Midtjylland — Disney+ Premium
- 16:00 hrs | Twente vs. FC Thun — Disney+ Premium
- 16:00 hrs | Friburgo vs. FKB Jablonec — Disney+ Premium
- 16:00 hrs | Atalanta vs. Pafos FC — Disney+ Premium
- 16:00 hrs | Brighton vs. Kauno Žalgiris — Disney+ Premium
- 16:00 hrs | Copenhague vs. SC Braga — Disney+ Premium
- 16:00 hrs | Hearts vs. Nordsjælland — Disney+ Premium
- 16:00 hrs | Sint-Truiden vs. FC Iberia 1999 — Disney+ Premium
- 16:00 hrs | SK Brann vs. Lincoln Red Imps — Disney+ Premium
Copa Libertadores Femenina
- 17:00 hrs | Independiente del Valle vs. Belgrano
- 17:00 hrs | Corinthians vs. Colo Colo — ChileVisión, Pluto TV
- 21:00 hrs | Caracas FC vs. Santa Fe
- 21:00 hrs | Universitario vs. Palmeiras — Pluto TV
Copa Libertadores (Semifinales ida)
- 21:30 hrs | Estudiantes LP vs. Flamengo — ESPN 5, ESPN Premium, Disney+ Premium, Pluto TV, ChileVisión Web
Copa de Rusia
- 12:30 hrs | Rubin Kazan vs. Orenburg — DSPORTS+ (613/1613), DGO, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN
- 14:45 hrs | FC Rodina vs. Spartak Moscú — DSports 2 (612/1612), DGO, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN
Fútbol Sudamericano
- 20:00 hrs | Huracán vs. Gimnasia LP (Primera División Argentina) — TyC Sports Internacional
- 22:05 hrs | Santa Fe vs. Jaguares FC (Liga Colombiana) — RCN Nuestra Tele