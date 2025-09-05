Continúan las repercusiones en torno a la resolución de la Unidad Disciplinaria de la Conmebol, que determinó descalificar a Independiente, dando el pase a Universidad de Chile a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

En Argentina criticaron duramente el veredicto del organismo sudamericano, aludiendo que la responsabilidad era de ambos clubes, por lo que es injusta la clasificación azul.

En ese contexto, el periodista trasandino Daniel Baretto, desclasificó que puso fin a su relación de amistad con el entrenador de la U, Gustavo Álvarez, luego de lo ocurrido.

😨 Periodista argentino corta amistad con Gustavo Álvarez

En conversación con el programa De la cuna al infierno, el comunicador relató que “yo rompí una amistad. Soy honesto. Apenas terminó la conferencia de prensa del DT de U. de Chile le escribí, me llamó de vuelta y le dije que no me llame nunca más. Me pareció una agachada lo que hizo el técnico Gustavo Álvarez”.

“Lo conozco del barrio, de cuando era técnico de Temperley, fuimos a comer. Quizás está mal que lo diga, pero está muerto para mí. No por lo que siento por Independiente, fue una agachada y se lo hubiera dicho en cualquier club”, agregó.

🗣️ Culpa a los hinchas de U de Chile

Por otra parte, Baretto relató cómo vivió en carne propia los graves hechos de violencia que tuvieron lugar en el Estadio Libertadores de América. “Estaba con mi pibe (hijo) en la Garganta, me explotó una bomba a 20 metros y debí llevarlo al otorrino”, indicó.

“Lo cuento porque estuve ahí y no trabajando. Es una gran mentira que fue solamente culpa de Independiente. Fue un fallo injusto”, sentenció.

📲 ¿Dónde seguir las novedades de la Copa Sudamericana?

