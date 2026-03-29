La Roja se prepara para un nuevo desafío internacional en medio del proceso que busca consolidar una nueva generación. Vicente Pizarro, uno de los nombres que ha ganado terreno en la Selección Chilena, tomó la palabra en la previa del amistoso ante Nueva Zelanda.

Desde el otro lado del mundo, el volante formado en Colo Colo no sólo analizó el presente del equipo, sino que dejó una reflexión que apunta directamente al futuro del plantel.

🔴 Vicente Pizarro y La Roja: el mensaje que marca a los debutantes

Vicente Pizarro fue claro sobre el momento que vive la Selección Chilena. Más allá del rival de turno, el foco está en consolidar un grupo competitivo pensando en lo que viene.

En conversación con ADN Deportes, el mediocampista destacó que este tipo de partidos sirven para medir el nivel del equipo. “Son rivales intensos, de primer nivel, y tenemos que enfocarnos en nuestro juego, ser protagonistas”, explicó.

Pero no se quedó ahí. También envió un mensaje directo a quienes recién comienzan su camino en La Roja: mantenerse en la selección es el verdadero desafío. La exigencia diaria será clave para sostenerse en el alto rendimiento.

🌎 El salto a Argentina que cambió su mentalidad

El presente de Vicente Pizarro en el fútbol argentino ha sido determinante en su evolución. Su paso por Rosario Central le permitió experimentar un ritmo de competencia mucho más exigente.

El propio jugador lo explicó: en Argentina se juega cada pocos días y la intensidad es constante. Eso obliga a estar preparado física y mentalmente en todo momento.

Además, valoró que cada vez más futbolistas chilenos den el salto al extranjero, entendiendo que eso eleva el nivel general de la selección chilena.

#LaRoja 🇨🇱 y un nuevo entrenamiento en Auckland, preparando el duelo ante Nueva Zelanda 🇳🇿🔜 pic.twitter.com/wf79vUlP10 — Selección Chilena (@LaRoja) March 29, 2026

⚽ La Roja y el desafío ante Nueva Zelanda

Pensando en el próximo amistoso, Pizarro anticipa un partido complejo. Nueva Zelanda será un rival físico, que exigirá concentración y orden táctico. La idea del equipo, según el volante, es mantener una propuesta ofensiva, presionar alto y ser protagonistas del juego.

Todo esto, dentro de un proceso que busca consolidar una identidad clara. En ese camino, cada partido suma. Pero como dejó entrever Pizarro, no basta con llegar a la selección: el verdadero reto está en sostenerse en ella.