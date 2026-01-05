La pretemporada de Colo Colo suele ser un espacio de pruebas, pero en Macul una imagen rompió el libreto desde el primer día. En medio de la incertidumbre por la salida de Vicente Pizarro, un nombre que no figuraba en los planes iniciales apareció trabajando con el plantel profesional y encendió una señal clara: el mediocampo empieza a reacomodarse.

La operación que llevaría al volante a Rosario Central avanza hacia su tramo final y, aunque el movimiento genera orgullo por la proyección internacional de un futbolista formado en casa, también deja un vacío complejo en una zona clave del equipo. En ese contexto, el cuerpo técnico comenzó a explorar soluciones internas.

🔍 La salida de Pizarro obliga a mover fichas en Colo Colo

Vicente Pizarro era una pieza fija en la estructura de Fernando Ortiz. Su eventual partida no solo implica perder minutos y ritmo competitivo, sino también liderazgo en la circulación y una salida limpia desde el mediocampo.

Mientras se define si el club sale al mercado por un reemplazo, la decisión fue mirar hacia adentro. La pretemporada abrió una ventana para observar alternativas jóvenes que ya venían empujando fuerte desde inferiores.

📌 ¿Quién es el nombre que apareció en la pretemporada de Colo Colo?

Se trata de Matías Moya, volante central categoría 2007 que se sumó a los trabajos del primer equipo en el inicio de la pretemporada.

Formado inicialmente como defensor, con el paso del tiempo fue ajustando su posición hasta consolidarse como mediocampista, rol donde destaca por despliegue, lectura de juego y llegada al área. Su presencia no pasó inadvertida en las primeras jornadas de trabajo.

El crecimiento de Moya no es casual. En 2024 dio un salto poco habitual: pasó directamente desde la Sub 16 a la categoría de Proyección, sin escala intermedia, convirtiéndose en uno de los nombres más constantes del equipo juvenil.

Ese rendimiento también le permitió sumar una experiencia poco común para su edad: fue citado como sparring de la Selección chilena adulta durante el proceso de Ricardo Gareca, participando en entrenamientos en Juan Pinto Durán previo a partidos de Eliminatorias.

🧠 ¿Moya puede ser una alternativa real en 2026?

El escenario está abierto. Moya ya firmó su primer contrato profesional y esta pretemporada aparece como una oportunidad concreta para mostrarse ante el cuerpo técnico.

Factores clave que marcarán su proyección:

la confirmación definitiva de la salida de Pizarro,

la llegada (o no) de refuerzos en el mediocampo,

y su adaptación al ritmo del primer equipo.

Todo eso definirá si el 2026 lo encuentra sumando minutos como alternativa frecuente o consolidándose desde la rotación.

📰 En resumen

Vicente Pizarro está cerca de dejar el club rumbo a Rosario Central

Su salida obligó a mover piezas en el mediocampo

Matías Moya apareció en la pretemporada como alternativa interna

Ya firmó contrato profesional y busca espacio en el primer equipo

La pretemporada será clave para su proyección en 2026

📣 Sigue todas las novedades de la pretemporada, el mercado de pases y los movimientos internos del plantel en AlAireLibre.cl.