Datos Clave Aquino fuera del once titular: Fernando Ortiz no considera al volante en el once titular, y se decanta por Alarcón, Felipe Méndez y Madrid. Equipo peruano se acerca a Aquino: Según señala el comunicador Cristián Alvarado, se han contactado con el entorno del jugador. Los números de Aquino: La temporada de Aquino ha estado bajo su media, ya que en 15 partidos sólo ha registrado dos goles y cuatro asistencias.

Colo Colo pasa por un momento idóneo en el Campeonato Nacional 2026, ya que se encuentra puntero a 10 puntos de diferencia de sus escoltas. Una de las fortalezas del equipo es el mediocampo que plantea Fernando Ortiz, el cual a pesar de las críticas al inicio de la temporada dejó afuera a una de las figuras del equipo, Claudio Aquino.

El volante argentino proveniente de Vélez Sarsfield no está pasando por su mejor presente, ya que fue marginado del once titular y es una de las piezas que suelen estar en el banco de suplentes del Cacique. Ante el poco rodaje del trasandino, un club desde el extranjero está tras sus pasos y espera arrebatarle el mediocampista a Colo Colo en este mercado de fichajes.

¿Qué equipo quiere a Claudio Aquino?

Según señala el comunicador Cristián Alvarado de Radio ADN, el equipo que está tras los pasos del mediocampista es Universitario de Deportes de Perú. En las palabras del periodista, indica que el club peruano ya se contactó con el entorno de Claudio Aquino para saber sus condiciones para una posible venta en el mercado de fichajes.

“Preguntaron por él desde Perú. Universitario se contactó con cercanos al jugador de Colo Colo, preguntando sus condiciones”. Además de los dichos, el comunicador señaló que no es segura su salida del Cacique, pero existe una intención por parte del club peruano en contar con sus servicios.

Durante esta temporada, Claudio Aquino no ha logrado su mejor rendimiento con la camiseta alba, ya que registra dos goles y cuatro asistencias en 15 partidos jugados. El volante no cuenta con el respaldo de Fernando Ortiz para ser titular, pero se ha convertido en un suplente seguro para el técnico. Cabe destacar que según Transfermarkt, el pase de Aquino es de 700 mil dólares, por lo que sería una buena opción de venta para el Cacique con el mediocampista de 34 años, quien tiene contrato con los albos hasta diciembre del presente año.