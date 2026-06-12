Datos Clave Prueba clave: El pasado lunes se hizo una prueba offline del VAR en el empate entre Unión Española y San Felipe. Implementación: La idea de la ANFP es que el VAR en la Primera B comience a operar en la segunda rueda del torneo. Condiciones: Necesita ser aprobado por el Consejo de Presidentes y definir cómo se financiará.

Uno de los principales debates de los últimos años en la Primera B es la ausencia del VAR en los partidos de la categoría. Incluso algunos dirigentes han propuesto instaurar una versión “Light” del sistema para abaratar costos.

Radio ADN reveló que la ANFP evalúa implementar la Asistencia de Video Referil en la segunda rueda del Ascenso. De hecho, en el empate entre Unión Española y Unión San Felipe, se hizo una prueba offline, por lo que podría haber novedades en las próximas semanas.

ANFP prueba el VAR en la Primera B

De acuerdo al citado medio, el pasado lunes en el compromiso que animaron hispanos y los del Valle del Aconcagua en el Estadio Santa Laura, se realizó una prueba offline para el uso del VAR centralizado. Esto quiere decir que la cabina de operaciones funciona desde Santiago y no está en cada estadio, tal y como ocurre con algunos partidos del Campeonato Nacional.

La intención de la ANFP sería implementar el VAR en la Primera B en la segunda rueda, la cual comenzará el fin de semana del 19 de julio. Sin embargo, para que ello ocurra existen dos condiciones.

Las condiciones para implementar el VAR en la Primera B

Según la citada fuente, para que el VAR en la Primera B sea una realidad debe ser aprobado por unanimidad por el Consejo de Presidentes, considerando que se haría con el torneo ya en marcha.

La otra condición es la económica. La implementación de la asistencia de video referil requiere de recursos y la idea es que los clubes de la categoría estén dispuestos a ser parte de la inversión, algo que aún no se resuelve.

¿Qué es el VAR Light?

El VAR Light que ha sido propuesto en la Primera B consiste en una versión más económica del sistema. Consiste en el uso de cuatro a ocho cámaras fuera de la cancha, las cuales se operan desde una ubicación centralizada.

Esta alternativa es más barata, debido a que se necesita menos gente para operarla y también se utilizan menos recursos.