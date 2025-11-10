La Liguilla de Ascenso 2025 se apronta a entrar en escena y Talca vuelve a sentir ese clima de definición que tanto extrañaba. Rangers terminó la fase regular en la séptima posición y llega a este mano a mano con un objetivo claro: hacerse fuerte en el Iván Azócar y viajar con ventaja al norte.

San Marcos, en cambio, apuesta a pegar y sostener el orden que lo llevó a terminar cuarto de la Primera B, a solo siete puntos del campeón U de Concepción. Ambos equipos se conocen bien: se enfrentaron dos veces en el torneo y la serie dejó sensaciones muy distintas. Ahora, el escenario es otro. No hay margen para especular. A continuación, todo lo que debes saber sobre la venta de entradas para este cruce de cuartos de final.

📅 ¿Cuándo se juega Rangers vs San Marcos por la Liguilla?

Partido Fecha Hora Estadio Ida Martes 18 de noviembre 20:30 Bicentenario Iván Azócar Bernales (Talca) Vuelta Domingo 23 de noviembre 15:00 Carlos Dittborn (Arica)

🎟️ ¿Cómo y dónde comprar entradas para Rangers vs San Marcos?

La venta de entradas se realizará de manera presencial y online, por Serviticket.cl. Los puntos oficiales de venta serán:

Rangers Store

Maty Mechadas

Distribuidora DyL

Serviticket.cl (venta online)

El club aún no ha confirmado los valores oficiales para esta llave de Liguilla, pero la referencia más cercana proviene del último partido de local en el Bicentenario Iván Azócar Bernales, donde los precios se movieron entre $4.000 y $25.000 según sector, y cerca de $45.000 en zonas VIP, siempre más cargo por servicio.

Además, se mantendrá el esquema de accesos habitual del estadio, con Galería Local hacia el sector norponiente, Andespor el costado sur, y Pacífico / Preferencial / VIP ingresando por Av. Circunvalación Río Claro. La hinchada visitante tendrá asignado el sector Galería Visita y Andes Visita, con acceso por el sector norte del recinto.

🚶‍♂️ Accesos y distribución del estadio

Se mantendrá el ordenamiento tradicional del Bicentenario Iván Azócar:

Galería Local: sector norponiente

sector norponiente Andes: costado sur del estadio

costado sur del estadio Pacífico / Preferencial / VIP: ingreso por Av. Circunvalación Río Claro

ingreso por Visita (Galería y Andes Visita): acceso por sector norte del recinto

La recomendación del club es llegar con anticipación, especialmente en caso de compra presencial el mismo día del partido.

🤝 Historial reciente entre Rangers vs San Marcos

31/10/2025 : San Marcos 3-0 Rangers (Liga de Ascenso Caixun)

: San Marcos 3-0 Rangers (Liga de Ascenso Caixun) 21/06/2025: Rangers 1-2 San Marcos (Liga de Ascenso Caixun)

🏆 ¿Cómo se define el Rangers vs San Marcos en caso de empate?

La Liguilla de Ascenso no tiene gol de visita. Si el marcador global termina igualado tras ambos partidos, la clasificación se define directamente por penales. No hay tiempo extra. El ganador avanza a semifinales, donde lo espera el rival que corresponda según la tabla final del torneo.

