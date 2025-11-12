La definición por el segundo ascenso a Primera División traerá un ingrediente totalmente nuevo. Este año, la Liguilla de la Primera B contará con un cambio histórico que promete modificar el rumbo de los partidos más calientes del torneo.

Mientras los emparejamientos ya quedaron definidos, la ANFP introdujo una medida inédita que busca garantizar justicia en cada cobro.

⚽ VAR en la Liguilla de la Primera B: una novedad que cambia el juego

Por primera vez, todos los duelos de la Liguilla del Ascenso se disputarán con la asistencia del VAR, una herramienta que hasta ahora no se había implementado en esta categoría. Así lo establecen las bases oficiales del Campeonato de Ascenso 2025, que confirman el uso de la tecnología desde la primera fase hasta la final.

La medida llega tras una temporada marcada por la polémica arbitral. Varios jugadores y técnicos criticaron decisiones que influyeron directamente en resultados claves a lo largo del torneo.

🕹️ Un ascenso bajo la lupa

Los primeros partidos se jugarán desde el 18 de noviembre y, según el reglamento, cada encuentro será de ida y vuelta. Deportes Copiapó, por su parte, espera rival en semifinales tras finalizar segundo en la tabla.

Con el VAR presente, la expectativa crece: los hinchas confían en que la tecnología reduzca la controversia y entregue definiciones más limpias. La Liguilla de la B promete ser intensa, pareja y, esta vez, vigilada desde todos los ángulos posibles.