Datos Clave Fallo definitivo: La Asociación Nacional de Fútbol Amateur (ANFA) rechazó el reclamo interpuesto por Lautaro de Buin, equipo que buscaba ganar por secretaría los tres puntos perdidos ante Municipal Puente Alto. El motivo de la denuncia: “Los Toquis” acusaron con pruebas audiovisuales que el ayudante técnico rival, Gilberto Moreno, dio instrucciones a centímetros de la reja perimetral, pese a estar suspendido. Tabla intacta: Con este revés administrativo, Lautaro de Buin no logra sumar las 52 unidades matemáticas a las que aspiraba (sumando su partido pendiente) y Malleco Unido se mantiene como sólido líder del torneo.

La definición de la Tercera A sumó un nuevo y decisivo capítulo fuera de la cancha. El reclamo presentado por Lautaro de Buin contra Municipal Puente Alto, que provocó la histórica paralización completa de la penúltima fecha del campeonato, finalmente no prosperó en los tribunales disciplinarios, por lo que el conjunto de Buin no consiguió los tres puntos que buscaba recuperar por la vía administrativa.

La controversia, que mantuvo en vilo a toda la categoría, se originó luego del partido que ambos equipos disputaron el pasado 26 de septiembre. Lautaro de Buin denunció, presentando grabaciones y fotografías como prueba, que el ayudante técnico de Municipal Puente Alto, Gilberto Moreno, habría entregado instrucciones durante el encuentro “a medio metro de la reja perimetral”, pese a encontrarse cumpliendo una sanción de suspensión.

El fin del escritoriazo en el fútbol chileno: desestiman el reclamo

El bullado caso, respaldado públicamente por el gerente deportivo de Lautaro, Juvenal Olmos, quedó en manos de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur (ANFA). El organismo debió resolver la presentación en medio de la electrizante recta final de la competencia, donde cada unidad resulta determinante en la lucha por el título y el ansiado ascenso directo a la Segunda División Profesional.

Tras revisar los antecedentes, el ente rector dictaminó que el reclamo no fue acogido. Con esto, Lautaro de Buin no consiguió el objetivo de recuperar las unidades que buscaba mediante esta denuncia.

Esta resolución despeja la mayor de las controversias reglamentarias que mantenían la atención puesta en la Tercera A, torneo que se encuentra a un paso de cerrar su fase regular y que ahora podrá retomar su programación habitual tras el oficio de paralización temporal (N° 132/2026).

De esta manera, la disputa deportiva continuará bajo el escenario original, sin los puntos adicionales “por secretaría” que pretendía obtener el cuadro metropolitano. El denominado “escritoriazo” llega a su fin y Quintero Unido respira aliviado manteniéndose en la cima de la clasificación general.