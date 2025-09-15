Independiente de Avellaneda vive su momento más crítico en años. La reciente eliminación de la Copa Sudamericana y el abrupto adiós de Julio Vaccari tras caer ante Banfield encendieron todas las alarmas en el Libertadores de América.

La presión de una hinchada desconcertada, los incidentes en el estadio y el fracaso en la Copa Argentina completan el escenario de urgencia. En este contexto, un nombre se impone con fuerza en las reuniones de Avellaneda: Gustavo Quinteros.

🔴 Rechazó a un gigante chileno y ahora encabeza la lista de un grande argentino

Hace apenas semanas, Quinteros decidió declinar la oferta de volver a Colo Colo, aduciendo que “no existían las condiciones para un proceso ganador” en Macul. Sin embargo, su experiencia y carisma lo mantienen en las portadas: según TyC Sports, Independiente ya concretó un primer acercamiento con el entrenador de 60 años y espera cerrar una reunión definitiva esta semana.

La trayectoria del argentino-boliviano en Vélez Sarsfield respalda su candidatura. En 2024 conquistó la Liga Profesional y llevó al Fortín a la final de la Copa Argentina, acumulando 28 victorias en 50 partidos. Su estilo directo y su capacidad para conectar con el vestuario lo convierten en el favorito de la dirigencia “rojinegra”, que busca un líder capaz de levantar la moral y recuperar puntos de inmediato.

Quinteros es la primera opción para dirigir a Independiente / ©Photosport.

⚽ Gustavo Quinteros, la gran apuesta para rescatar al Rojo

La oferta de Independiente incluye un proyecto a corto plazo: rescatar una temporada alicaída y asegurar la clasificación a los playoffs. Quinteros evaluará en los próximos días las garantías institucionales y el respaldo económico para reforzar el plantel. Mientras tanto, también se aleja la posibilidad de concretar una negociación con la Selección Chilena.

Si el acuerdo se sella con el cuadro de Avellaneda, Quinteros asumirá con la misión de devolver la grandeza histórica a un club que ahora más que nunca necesita a un líder con temple y visión.