Datos Clave Riesgo máximo: Santiago City enfrenta una denuncia por entrega de documentación falsa a la ANFP, caso por el que arriesga la desafiliación directa y por el cual deberá comparecer el próximo martes. Puntos en vilo: La Primera Sala del Tribunal de Disciplina ya le aplicó una resta de tres unidades por el atraso en la acreditación del finiquito de Fabián Núñez, fallo que aún puede ser apelado. Linares al acecho: Si se confirma la sanción de puntos, Deportes Linares saltará al primer lugar de la liguilla de ascenso, aunque desde la dirigencia albirroja aseguran que el foco está en “ganar en cancha”.

El sueño del ascenso a la Primera B se está transformando en un verdadero dolor de cabeza dirigencial para Santiago City. El cuadro capitalino marcha actualmente como flamante puntero en la liguilla de ascenso de la Segunda División con 14 unidades, pero una avalancha de problemas administrativos en los tribunales de Quilín amenaza con derribar todo lo construido en el terreno de juego.

Sobre mojado le llueve a la institución metropolitana, que en las últimas semanas ha acumulado tres graves frentes abiertos ante la ANFP, poniendo en jaque no solo sus aspiraciones deportivas, sino que su propia permanencia en el fútbol profesional chileno.

Resta de puntos y riesgo de desafiliación: Las graves denuncias contra Santiago City

El primer gran golpe que recibió el City provino de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, ente que resolvió aplicarle un castigo de resta de tres unidades por el atraso en la acreditación del pago del finiquito del delantero Fabián Núñez. En su defensa, el club argumentó que el término fue de mutuo acuerdo y los dineros fueron pagados y notariados, pero el organismo determinó que no se acreditó el cumplimiento oportuno. Este fallo aún puede ser apelado ante la Segunda Sala.

Sin embargo, sobre los metropolitanos pesa un tema aún más oscuro: el club fue denunciado por el mismísimo directorio que encabeza Pablo Milad por la entrega de documentación falsa a la ANFP. Por este gravísimo caso, la institución arriesga la desafiliación total y deberá comparecer ante el tribunal el próximo martes.

Como si fuera poco, en las últimas horas se sumó un tercer dolor de cabeza. La Unidad de Control Financiero (UCF) citó al club a comparecer el próximo martes 27 de octubre debido a un posible atraso en el pago de las remuneraciones correspondientes al mes de agosto, según consignó PrimeraBChile.

“Tenemos que ganar en cancha”: Deportes Linares atento al Tribunal de la ANFP

Este terremoto administrativo en Santiago City es seguido de cerca por Deportes Linares, su más cercano perseguidor con 13 puntos. De ratificarse la resta de tres unidades, el cuadro capitalino caería a 11 positivos, cediéndole la cima exclusiva y la primera opción de ascenso a los albirrojos, quienes quedarían con una ventaja de dos puntos.

Pese a la tentación de mirar la tabla por secretaría, en el “Depo” mantienen la cautela y apuntan exclusivamente a su propio rendimiento. En conversación con el medio local LinaresEnLínea, la presidenta del club, Mariela Vásquez, expresó que corresponde a las instituciones competentes resolver el caso.

“Nosotros tenemos que enfocarnos en aumentar en la tabla, ganar en cancha. El ánimo y la convicción del cuerpo técnico, de la dirigencia y de los jugadores principalmente es seguir sumando”, manifestó la dirigenta.

Mientras el Tribunal define el futuro del torneo, Linares se enfoca en su próximo desafío clave ante Provincial Osorno en el sur. Para costear los gastos de traslado, alojamiento, alimentación y remuneraciones, la institución lanzó un bono de cooperación de $2.000 para sus hinchas, evidenciando los enormes malabares económicos de la categoría. Al respecto, Vásquez sinceró: “Ha sido un esfuerzo grande, grande”.

Este sacrificio tiene un impacto profundo en la comunidad, ya que este año el club logró reactivar sus series menores tras dos décadas de ausencia. “Sin primer equipo no hay series menores”, afirmó la presidenta, dejando en claro que el apoyo al plantel de honor sostiene a los más de 100 jóvenes de la zona que hoy visten la camiseta albirroja.

Por lo mismo, en la recta final de un torneo de infarto, la mandamás cerró con una petición a toda la ciudad: “El llamado a la gente es apoyar, nos queda el último esfuerzo e invitar a alguien más a sumarse”.