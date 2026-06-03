Datos Clave Paso por la U: Valentín Castellanos llegó a las divisiones menores de la U de Chile, pero solo jugó 20 minutos en el primer equipo. Salida: El atacante partió a Uruguay en busca de minutos. Posteriormente dio el salto a EE.UU., Italia, España e Inglaterra. Presente: “Taty” actualmente defiende la camiseta del West Ham, club que acaba de descender desde la Premier League a la Championship.

Valentín “Taty” Castellanos es hoy uno de los delanteros más cotizados de Europa, pero su historia comenzó con un fugaz paso por Universidad de Chile. El atacante mendocino de 27 años, actualmente en el West Ham United, repasó en una reciente entrevista su paso por el Romántico Viajero y reveló los motivos que lo llevaron dejar el Centro Deportivo Azul, para comenzar un ascenso en su carrera que lo catapultó al Viejo Continente, donde ha jugado en tres de las mejores ligas del mundo.

¿Por qué Castellanos dejó la U de Chile?

El delantero fue honesto al recordar su salida del club universitario al Montevideo City Torque de Uruguay. “Fue algo muy loco ir a segunda división, pero fue lo que me hizo poder crecer como jugador. Yo no jugaba en la U de Chile”, reconoció.

Castellanos detalló cómo fue su única aparición con el primer equipo azul en un partido de Copa Sudamericana en abril de 2017 en la derrota 2-0 ante Corinthians en el Neo Química Arena, bajo la conducción de Ángel Guillermo Hoyos. “Debuto en las juveniles, me va bien y ahora como ya podía jugar, me hacen ir al banco, pero nunca debuté en el fútbol chileno. Al otro año ya me suben al primer equipo. Me llevan a un partido de Sudamericana, debuté y jugué 20 minutos”, recordó.

Taty reconoció que la decisión de irse no fue sencilla, pero la falta de oportunidades lo terminó por convencer. “Se abre el mercado en junio, no tenía minutos, porque la Universidad de Chile salió campeón, jugaba bien y decidí que quería irme. Por mí me quedaba ahí, pero no jugaba”, reconoció.

Castellanos contó por qué aceptó ir al City Torque

La propuesta del Grupo City llegó en el momento justo. “Me dijo un dirigente ‘estos seis meses que quedan, el equipo está 1°, subimos a primera y te quedas’. Yo me volvía loco ya con que me pagaran. Les dije ‘sí, dale, me quiero ir mañana'”, reveló entre risas el atacante.

El Montevideo City Torque cumplió lo prometido y Castellanos despegó. En julio de 2018, el New York City pagó 425 mil euros por su pase. Desde Nueva York saltó a la Lazio de Italia y el club romano lo vendió al West Ham United por 29 millones, el mayor traspaso de su carrera hasta la fecha. El mendozino, además, tuvo un paso por el Girona de España.

Si bien ha tenido un desempeño destacado en Europa, en la reciente temporada sufrió el descenso a la Championship junto al elenco de los martillos tras culminar en el antepenúltimo lugar de la Premier League con 39 puntos.