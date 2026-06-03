Datos Clave Anuncio presidencial: En la Cuenta Pública el Presidente Kast reveló que establecerá una mesa de trabajo para la construcción de recintos deportivos. Ilusión azul: El anuncio del Mandatario fue tomado como un “guiño” a los azules en medio de los rumores sobre su anhelado estadio. Advertencia del Gobierno: La ministra del Deporte, Natalia Ducó, avisó que esto “no es un traje a la medida para la U”.

Durante la Cuenta Pública el Presidente José Antonio Kast anunció que establecerán una mesa de trabajo para impulsar la construcción de recintos deportivos en nuestro país.

Esto rápidamente ilusionó a los hinchas de Universidad de Chile con el anhelo del estadio propio, sobre todo tras las palabras del alcalde de Lampa, que se mostró abierto a albergar el futuro recinto. Sin embargo, esta jornada la ministra del Deporte, Natalia Duco, volvió a referirse a esta situación y advirtió que esto “no es un traje a la medida para la U”.

El duro aviso del Gobierno a la U de Chile por el estadio

Si bien el pasado lunes la jefa de la cartera afirmó que estará disponible para los clubes que requieran colaboración e incluso adelantó una posible reunión con Azul Azul, esta jornada cambió el tono.

“El plan de infraestructura que anunció el Presidente no es un traje a la medida para la Universidad de Chile”, avisó la ministra.

“Es un proyecto nacional, con foco regional, para equilibrar las brechas que hay a nivel comunal en todas las regiones. El proyecto no va solamente dirigido al fútbol, sino que a todos los deportes”, agregó.

Pese a ello, Duco precisó que “si el club Universidad de Chile nos solicita una reunión, nosotros se la vamos a dar, como a cualquier otro club, y sobre todo en los otros deportes que merecen más atención que el fútbol”.

¿En qué está el estadio de la U de Chile?

En las últimas semanas el sueño de Universidad de Chile volvió a tomar fuerza. Esto luego que el alcalde de Lampa, Jonathan Opazo, reconoció públicamente que si el club quiere construir un recinto deportivo encontrarán en él a un “aliado”.

El pasado fin de semana, previo a la victoria del Romántico Viajero sobre Deportes Concepción, el edil volvió a reiterar su postura e incluso la presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, confirmó que solicitaría una reunión formal para evaluar la posibilidad de materializar el proyecto.

Por otro lado, La Tercera reveló que en la concesionaria designaron al gerente general Ignacio Asenjo como el encargado de liderar el “Proyecto Estadio” y que incluso Cerrillos correría con ventaja para albergar el futuro recinto.