Datos Clave Prioridad de mercado: En conversación con Radio Agricultura el presidente de Cruzados, Matías Claro, contó que buscarán retener a Fernando Zuqui. Situación actual: El volante que llegó a mediados de 2024 termina contrato con la UC el 30 de junio de 2026. Números: Zuqui ha disputado un total de 46 partidos, anotado dos goles y aportado siete asistencias.

Universidad Católica se encuentra en plena planificación de mercado de pases. Tras abrochar la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, los cruzados buscarán potenciar su plantel de cara a la segunda parte del año.

Sin embargo, desde Cruzados tienen clara cuál será su prioridad en la ventana de transferencias: lograr la continuidad de Fernando Zuqui, cuyo vínculo finaliza en las próximas semanas.

U Católica buscará renovar a Fernando Zuqui

Fue Matías Claro, presidente de la concesionaria que rige los destinos de la UC, quien confirmó a Radio Agricultura cuál será el principal objetivo del club en el mercado.

“Tenemos un primer paso que resolver, que es cómo nos va con la renovación de Fernando Zuqui, la cual ya iniciamos. Estamos viendo la posibilidad de que haya algo que sea beneficioso para el jugador y el club”, señaló.

“Zuqui es un cupo de extranjero y cuando uno quiere potenciar el plantel hay que ver a los jugadores chilenos, pero también ver la posibilidad de potenciar con jugadores extranjeros muy importantes”, agregó.

Por último, el timonel de Cruzados adelantó que “estamos en ese camino también estamos viendo la oportunidad de jugadores chilenos”.

¿Cuál es la situación de Zuqui en U Católica?

Fernando Zuqui arribó a Universidad Católica a mediados del 2024, sin embargo, su contrato culmina a fines de junio, por lo que la dirigencia debe moverse rápidamente si quiere retenerlo.

Desde su llegada a la Franja, el volante ha disputado un total de 3.421 minutos en 46 partidos, anotado dos goles y entregado 7 asistencias.

En la presente temporada se ha convertido en una pieza clave para Daniel Garnero, sobre todo en la Copa Libertadores, donde ha sumado minutos en todos los compromisos en el certamen continental.