En Universidad de Chile ya observan el mercado de fichajes. Si bien aún se juegan la clasificación a copas internacionales para el próximo año, en Azul Azul ya proyectan lo que será la próxima temporada.

Si bien aún resta conocer si el equipo seguirá bajo la dirección técnica de Gustavo Álvarez, la dirigencia de los universitarios ya comenzó a trabajar en la conformación del plantel para el 2026.

En ese sentido, hay jugadores que dejarán el club, mientras que otros tienen grandes opciones de quedarse. Uno de ellos es Felipe Salomoni, quien ha tenido un buen desempeño en el equipo, por lo que existe la posibilidad que la concesionaria que rige los destinos de la U adquiera su carta.

😮 La cláusula que le permite a U de Chile abrochar a Salomoni

Felipe Salomoni llegó a mediados de año a Universidad de Chile a préstamo por un año con la opción de extenderlo, por lo que continuará el 2026 en el club. Sin embargo, hay un detalle en su cesión, puesto que los estudiantiles tienen una cláusula de compra con el jugador.

Según reveló Bolavip, al concretar con Guaraní el préstamo del carrilero izquierdo, se acordó que la opción de compra se puede ejecutar en tres tramos, con distintos precios.

Si bien el primer plazo se cumple a fin de año, en caso de no adquirir la carta del jugador, la U tendrá dos opciones más a lo largo del 2026.

💰 La cifra que debe pagar U de Chile para quedarse con Salomoni

El citado medio detalló que el primer plazo para hacer opción de compra del pase de Felipe Salomoni está pactado para fin de año. Allí, Azul Azul deberá pagar 600 mil dólares por el 80% de la carta del jugador.

De no concretar esta oportunidad, U de Chile deberá esperar hasta junio de 2026, cuando el valor ascenderá a 700 mil de la divisa norteamericana por el mismo porcentaje del pase.

Por último, los universitarios podrán extender el préstamo por seis meses más (hasta diciembre de 2026) y podrían adquirir su carta al término de dicha temporada por un monto de 850 mil dólares, por lo que en el Centro Deportivo Azul aún tienen tiempo para decidir si comprarán al jugador y bajo qué condiciones lo harán.

🔗 No te pierdas ningún detalle de la actualidad de la U de Chile en Al Aire Libre.