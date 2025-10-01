El Mundial Sub 20 obligó a detener el Campeonato Nacional, por lo que los equipos chilenos quedaron parados hasta que se retome la competencia. Por ello, los distintos elencos han agendado amistosos para no perder el ritmo.

Uno de ellos es Colo Colo. Los albos planificaron varios partidos de preparación, pero lamentablemente para la escuadra dirigida por Fernando Ortiz, han sufrido varios portazos.

😮 U de Chile obliga a Colo Colo a cancelar partido amistoso

En un principio la idea de Colo Colo era enfrentar a Deportes Temuco y a Ñublense en el sur de nuestro país, pero ambos partidos fueron cancelados. Por ello, Blanco y Negro optó finalmente por no salir de Santiago y medirse a Palestino el próximo sábado 11 de octubre.

Sin embargo, el compromiso frente a los árabes también se suspenderá. ¿El motivo? El ‘Tino’ deberá enfrentar a Universidad de Chile el lunes 13 de octubre por el Campeonato Nacional, lo que le impide medirse ante el Cacique.

👀 Colo Colo prepara un plan B

Pese a ello, el cuerpo técnico encabezado por Fernando Ortiz no baja los brazos. Y es que según informó Radio ADN, desde Blanco y Negro se encuentran buscando opciones para jugar ante otro equipo aquel sábado 11 de octubre.

La intención de los albos es sumar minutos y tener ritmo de competencia pensando en su duelo frente a Coquimbo Unido por el Campeonato Nacional, el cual está previsto para el 19 de octubre.

🔗 Conoce todas las novedades de Colo Colo en Al Aire Libre.