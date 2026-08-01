Universidad de Chile se reencuentra con su gente este domingo 2 de agosto, ya que durante la fecha 17 del Campeonato Nacional 2026 volverán a jugar en condición de local. Los Azules deberán medirse a Huachipato con la misión de seguir sumando de a tres, ya que en la jornada pasada alcanzaron en el segundo lugar a Católica, pero en frente tienen a los Acereros, que quieren seguir peleando en la parte alta de la tabla de posiciones.

Actualmente, la U se encuentra en el tercer lugar de la división con 27 unidades, mismo puntaje que los Cruzados que son escoltas. Por su parte, Huachipato está ubicado en la sexta plaza de la tabla con 24 puntos, por lo que una victoria los dejaría en la lucha por los primeros lugares del Campeonato Nacional 2026.

El último choque entre Azules y Acereros se disputó en Talcahuano por la segunda fecha del torneo. En aquel duelo, Huachipato remontó en casa y se quedó con la victoria por 2-1 ante la U. Para los locales marcaron Maximiliano Gutiérrez y Renzo Malanca, mientras que para los bullangueros marcó Eduardo Vargas.

¿Dónde y cómo ver en vivo U de Chile vs Huachipato?

El duelo entre Azules y Acereros será emitido por las señales televisivas de TNT Sports Premium, además de contar con transmisión vía streaming por la plataforma HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan U de Chile vs Huachipato?

Fecha: Domingo 2 de agosto de 2026

Hora: 17:30 horas

Estadio: Nacional, Ñuñoa.

El partido será dirigido por Juan Lara, con Carlos Poblete y Gabriel Ureta como asistentes y Miguel Araos como cuarto árbitro. El VAR estará a cargo de Mathias Riquelme, con Juan Serrano como AVAR.

Cómo llegan U de Chile vs Huachipato a la fecha 17

Universidad de Chile se encuentra 3° en la tabla de posiciones con 27 unidades, y en su debut por la segunda ruedatuvieron que visitar a Audax Italiano en el Estadio Bicentenario de La Florida. Los Azules lograron quedarse con los tres puntos al vencer por 2-1 a los Itálicos, con goles de Agustín Arce y Eduardo Vargas.

Por otra parte, Huachipato es 6° de la división con 24 puntos, y viene de rescatar un empate de local ante Cobresal con un resultado de 3-3 en Talcahuano. Rafael Caroca, Maximiliano Rodríguez y Lionel Altamirano fueron los encargados de igualar de local ante los Mineros, en un duelo marcado por la polémica entre el árbitro Héctor Jona y Kevin Altez, quien fue sancionado por 4 partidos.

Formaciones probables para U de Chile vs Huachipato

Probable formación U de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo, Marcelo Morales; Lucas Barrera, Charles Aránguiz, Agustín Arce; Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas y Lucas Assadi. DT: Fernando Gago.

Probable formación de Huachipato: Christian Bravo; Guillermo Guaiquil, Rafael Caroca, Nicolás Vargas, Maicol León; Lucas Velásquez, Claudio Sepúlveda, Ezequiel Cañete, Javier Cárcamo; Mario Briceño y Lionel Altamirano. DT: Jaime García.

Minuto a minuto de U de Chile vs Huachipato