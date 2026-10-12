Datos Clave Dos asistencias: Vicente Pizarro participó directamente en el segundo y tercer gol de Rosario Central ante Independiente Rivadavia. Nota sobresaliente: Uno de los medios que evaluó el rendimiento canalla le puso un 9 y resumió su actuación con una frase contundente: “Hizo todo bien con y sin pelota”. Entre los mejores: La prensa rosarina coincidió en destacar al chileno, con calificaciones de 9, 8 y 7,5 en distintos análisis individuales del partido.

La exigencia del fútbol argentino no perdona, pero cuando un jugador demuestra jerarquía, los aplausos caen por sí solos. Eso fue exactamente lo que vivió Vicente Pizarro este fin de semana en la contundente victoria por 5-0 de Rosario Central frente a Independiente Rivadavia, en duelo válido por el Torneo Clausura.

El mediocampista chileno, que venía de sumar minutos con la Selección Nacional, recuperó rápidamente su puesto de titular y firmó una de sus mejores actuaciones desde que cruzó la cordillera, robándose las miradas y los elogios de los analistas locales.

¿Cómo fue el partido de Vicente Pizarro en Rosario Central?

El “Vicho” fue el dueño absoluto de los tiempos en la mitad de la cancha. Compartiendo el eje con Franco Ibarra y Federico Navarro, el volante nacional tuvo la libertad para desprenderse y pisar el campo rival, convirtiéndose en el principal socio de las grandes figuras ofensivas del equipo: Ángel Di María (quien anotó dos goles) y el colombiano Jaminton Campaz.

Pizarro no solo estuvo preciso en los cruces defensivos, sino que fue letal en los últimos metros. Primero, despachó una brillante habilitación para que Campaz marcara un golazo de antología. Minutos más tarde, volvió a vestirse de asistidor para dejar en posición de gol a Di María, desatando la fiesta total en el Gigante de Arroyito.

¿Qué dijo la prensa argentina sobre el nivel de Vicente Pizarro?

El rendimiento del chileno no pasó inadvertido para los principales medios que cubren el día a día del “Canalla”, quienes lo evaluaron rozando la perfección y con notas de excelencia.

El seguimiento individual realizado por el portal Rosario3 (análisis de Javier Cigno) fue el más efusivo en sus conceptos, poniéndole un sobresaliente 9.0: “Partidazo. Le pedían una buena actuación en un partido grande y la tuvo. Hizo todo bien con y sin pelota y asistió en el segundo y el tercero. Solo le faltó suerte de gol”.

Por su parte, el diario La Capital, a través de su suplemento Ovación, lo calificó con un sólido 8.0. “Gran partido del chileno. Sobrio con la pelota, siempre la jugó redonda. Gran asistencia para Campaz en el segundo. Clarificó el juego”, detalló el citado medio.

Finalmente, el analista Enrique Genovar lo premió con un 7.5, sentenciando que “jugó de buena manera tanto con la pelota como sin ella”, consolidando a Pizarro como uno de los refuerzos más rentables del equipo de Jorge Almirón en la presente temporada.