Multicampeón con Boca Juniors destruye a Carlos Palacios: “Que lo devuelvan a Colo Colo”

Carlos Palacios está en el ojo del huracán en Argentina. El delantero chileno fue silbado durante el último partido de Boca Juniors, donde su equipo igualó sin goles ante Unión Santa Fe y está siendo duramente cuestionado su rendimiento.

Pero lo más grave llegó este lunes, puesto que la ‘Joya’ no llegó a entrenar, por lo que el entrenador Miguel Ángel Russo decidió marginarlo del próximo encuentro de los xeneizes, ante Atlético Tucumán por la Copa Argentina.

Esto ha provocado diversas reacciones. Uno que se refirió a esta situación fue Cristian Traverso, multicampeón con la escuadra azul y oro, quien se lanzó con todo contra el nacional e incluso pidió su salida del club.

🗣️ ¿Qué dijo Cristian Traverso sobre Carlos Palacios?

El exfutbolista, quien conquistó siete títulos con Boca Juniors, dedicó una columna en TyC Sports titulada: “Mala tuya, Román: Palacios se terminó en Boca”. Allí, entre otras cosas, Traverso señaló que al chileno “no le importa nada. No le importa dónde está, no parece darse cuenta. No sé si será el entorno, los amigos, alguien del club, alguien que lo compara con Riquelme y él piensa efectivamente que es Riquelme…”.

Ante las supuestas indisciplinas de Palacios, el ahora comentarista fue tajante: “¿Todos los lunes un problema nuevo? A ver, ¿quieres salir? Sal, pero después entrena y el domingo rómpela”.

Por último, Traverso emplazó a Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors. “Mala tuya, porque esto había que investigarlo antes. Devuélvelo a Colo Colo, donde es feliz, y listo. Esto es indefendible. Para mí, el ciclo de Palacios en Boca se terminó. Si yo fuera el presidente, le rescindiría el contrato. Me cansó”, sentenció.

📊 Los números de Carlos Palacios en Boca Juniors

🏟️ 23 partidos jugados

⚽ 3 goles

✅ 3 asistencias

⏰ 1.719 minutos jugados

📅 ¿Cuándo juega Boca Juniors?

Boca Juniors saltará a la cancha nuevamente este miércoles 23 de julio, cuando enfrente a Atlético Tucumán por la Copa Argentina. Sin embargo, Carlos Palacios se perderá este partido por decisión técnica, aunque también tiene un problema en una de sus rodillas.

📅 Fecha: Miércoles 23 de julio

🕕 Hora: 20:10

🏟️ Estadio: Único Madre de Ciudades

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Carlos Palacios?

