¿Qué le pasa a Carlos Palacios? La causa de su nueva ausencia en Boca Juniors

Carlos Palacios no podrá estar presente en el próximo compromiso de Boca Juniors por la Copa Argentina. Hoy trabajó diferenciado y no se subirá al avión rumbo a Santiago del Estero. El cuerpo médico del club no descarta realizarle nuevos estudios para evaluar el grado de la lesión.

🦵 ¿Qué lesión tiene Carlos Palacios?

El chileno fue diagnosticado con tendinitis en su rodilla y está siendo evaluado por el cuerpo médico de Boca.

Carlos Palacios no fue parte del entrenamiento colectivo este lunes en Boca. El futbolista chileno acusó molestias en su rodilla y, tras conversar con el técnico Miguel Ángel Russo, se determinó que no integrará la delegación que enfrentará a Atlético Tucumán.

¿Qué tan grave es la lesión de Carlos Palacios?

Por ahora, el club ha indicado que se trata de un cuadro de tendinitis, aunque no se descarta que sea sometido a nuevos exámenes si el dolor persiste. Esta dolencia ya lo había complicado en semanas anteriores.

Palacios cuando jugaba en Colo Colo, ante Boca. Photosport

❌ ¿Por qué se pierde el partido ante Atlético Tucumán?

La molestia lo marginó del viaje y fue inmediatamente descartado por precaución médica.

El compromiso válido por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina se jugará en Santiago del Estero, y Palacios no será parte de la convocatoria. Boca prefirió no arriesgarlo y cuidarlo pensando en lo que viene, dado que el calendario incluye duelos clave por el torneo local.

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Carlos Palacios?

