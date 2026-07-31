Alejandro Tabilo (30° en el ranking mundial) enfrenta los cuartos de final del ATP 500 de Washington, Estados Unidos, y lo hace contra el local Ben Shelton (8°), segundo cabeza de serie del certamen, en un duelo en el que busca un cupo entre los cuatro mejores del torneo.

Será el primer cruce entre ambos jugadores en sus carreras y aparece como una gran vitrina para que el zurdo nacional confirme el buen momento que arrastra desde el inicio de la semana, ya que al frente está uno de los tenistas más importantes de los últimos años.

¿Dónde ver Alejandro Tabilo vs Ben Shelton por el ATP de Washington?

El partido de Alejandro Tabilo vs Ben Shelton por los cuartos de final del ATP de Washington lo puedes ver a través de la plataforma de streaming de Disney+ Premium.

TV: No tiene transmisión

Streaming: Disney+ Premium

¿Cuándo y a qué hora juegan Alejandro Tabilo vs Ben Shelton por el ATP de Washington?

El duelo de Alejandro Tabilo vs Ben Shelton está programado para este viernes 31 de julio en el último turno de la cancha principal, no antes de las 20:00 horas de Chile. No obstante, es muy probable que se atrase porque se han prolongado más de lo esperado los duelos previos.

Fecha: Viernes 31 de julio

Horario: No antes de las 20:00 horas de Chile

Estadio: William H.G. FitzGerald Tennis Center – Cancha central

¿Cómo llegan Alejandro Tabilo y Ben Shelton a este partido?

Alejandro Tabilo llega tras superar en octavos de final al francés Térence Atmane (56°) por 6-3 y 7-6(6), en dos sets y mostrando un buen nivel, tiros de gran potencia desde fondo de cancha y una gran solidez.. Fue su segundo triunfo consecutivo en el torneo después de dejar en el camino al neerlandés Tallon Griekspoor (66°) en la primera ronda, y una respuesta contundente a la irregularidad que venía mostrando.

Ben Shelton, en tanto, viene de un exigente triunfo sobre el francés Ugo Humbert (29°) por 6-7(3), 6-3 y 6-4, en el que debió remontar tras perder el primer set. El estadounidense, segundo sembrado, ha acumulado desgaste físico en el torneo, dado que superó las dos horas de juego tanto en su estreno como en los octavos de final, un detalle que Tabilo puede intentar explotar si logra estirar el partido.