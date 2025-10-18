Alejandro Tabilo vuelve al circuito grande del tenis. El número 1 de Chile y actual 73° del mundo debutará esta semana en el ATP 500 de Viena, donde el sorteo le entregó un rival tan peligroso como mediático: el actual 16° del ranking ATP y octavo sembrado del torneo.

El duelo no solo marcará el regreso de Tabilo a la gira europea, sino también un reencuentro con un personaje que ya generó polémica con Chile. Ambos buscarán avanzar en un certamen que reúne a varias figuras del top 20.

🎾 Alexander Búblik, el genio rebelde que dice odiar el tenis

Búblik, nacido en Rusia pero nacionalizado kazajo, es una figura atípica en el circuito. A sus 27 años, suma ocho títulos ATP y más de 10 millones de dólares en premios, pero lo curioso es su relación con el deporte: ha reconocido públicamente que “odia el tenis” y que sólo juega por dinero, asegurando que su padre lo obligó a competir desde niño.

Además, ha criticado duramente los torneos ATP 250, calificándolos como “una pérdida de tiempo” que solo sirven “para sumar puntos sin grandes premios económicos”. Una postura que lo convierte en uno de los personajes más impredecibles del circuito.

El tenista kasajo en sus habituales arrebatos contra sus raquetas. © IMAGO / STEINSIEK.CH

🔥 La historia pendiente con Chile: cuando perdió el control ante Jarry

Búblik guarda un mal recuerdo de Chile. En febrero de 2023, durante la serie de Copa Davis en La Serena, se enfrentó a Nicolás Jarry y terminó perdiendo el control: discutió con el público, rompió su raqueta y cayó por un contundente 6‑2, 6‑2.

Aquella tarde fue recordada por la intensidad del ambiente y la frustración del kazajo, quien terminó abandonando la cancha entre abucheos.

💪 El desafío de Tabilo en Viena

Tabilo llega al torneo austríaco con la misión de defender 50 puntos ATP, correspondientes a la segunda ronda que alcanzó en 2024. El chileno viene mostrando un sólido cierre de temporada en el circuito Challenger y busca consolidarse nuevamente entre los 70 mejores del mundo.

El partido ante Búblik será exigente: el kazajo combina potencia, improvisación y una mente tan brillante como inestable. Una victoria no solo lo metería en segunda ronda, sino que también le daría confianza de cara a su calendario ATP 2026.