Colo Colo perdió una millonaria demanda por un exjugador del club, tras no pagar derechos de formación por un futbolista que fichó en 2020 y que tuvo poca historia en el elenco de Macul, por lo que eso genera aún más incomodidad a la hora de cancelar este monto.

El jugador en cuestión es Ignacio Jara y el club que ganó la demanda es Cobreloa. Los Loínos demandaron al Cacique y esta jornada anunciaron su triunfo en la Justicia, por lo que espera el importante monto que le debe pagar la escuadra de Macul.

¿Cuánto debe pagarle Colo Colo a Cobreloa por Ignacio Jara?

El precio que debe pagar Colo Colo a Cobreloa son 150 mil dólares, es decir, poco menos de 150 millones de pesos chilenos. En una temporada en la que el Cacique tiene poco dinero, este monto es mucho, por lo que puede llegar incluso a complicar su mercado de fichajes de invierno.

El comunicado de Cobreloa por el caso Ignacio Jara:

“El elenco naranja emitió un comunicado: “Club de Deportes Cobreloa informa a sus socios, hinchas y a la comunidad en general que el Tribunal de Asuntos Patrimoniales de la ANFP ha dictado sentencia definitiva en la causa iniciada por nuestra institución respecto de los derechos económicos derivados de la transferencia del jugador Ignacio Jara”.

La resolución acogió la posición jurídica sostenida por Cobreloa durante todo el proceso, reconociendo los derechos reclamados por nuestra institución y condenando a Blanco y Negro S.A., concesionaria de Colo-Colo, al pago de las sumas demandadas por el club, reafirmando de esta forma la importancia del cumplimiento de las obligaciones contractuales que regulan la actividad del fútbol profesional chileno.

Cobreloa continuará realizando todas las gestiones que correspondan para procurar el íntegro cumplimiento de la resolución dictada, ejerciendo oportunamente los derechos que le asisten y actuando siempre dentro del marco normativo vigente y con pleno respeto por las instituciones que regulan nuestro fútbol.

Asimismo, valoramos el trabajo desarrollado por los equipos profesionales que participaron en este proceso, cuyo compromiso y rigurosidad permitieron representar adecuadamente la posición de Cobreloa durante todas las etapas de la causa.

La defensa responsable del patrimonio del club seguirá siendo una prioridad permanente, en beneficio de sus socios, hinchas y del desarrollo futuro de nuestra institución”.